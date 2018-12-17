HABER

Başkan Zolan: Her partinin kendi adayını çıkarması, benim tercihim olurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 18:13 | Son Güncelleme

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, yapılacak yerel seçim öncesinde parti ittifaklarını değerlendirerek, "Yerel seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması benim tercihim olurdu" dedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, yapılacak yerel seçim öncesinde parti ittifaklarını değerlendirerek, "Yerel seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması benim tercihim olurdu" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde (DGC) basın mensuplarına yönelik düzenlenen 'Kent Haberciliği' eğitim seminerine katıldı. Zolan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. 31 Mart yerel seçimleri için partilerin kentte yaptığı ittifak çalışmalarını değerlendiren Zolan, "Seçimlerde konjonktürler farklı boyutlara geçti. Siyasi partiler, kendine yakın partilerle güç birlikleri yapma noktasına geldi. Demokrasi demek, çok seslilik demek. Yerel seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması, benim tercihim olurdu. Her parti kendi adayını çıkararak halkımıza daha çok tercih ve aday sunmak, vatandaşlarımıza daha çok seçme hakkı tanımak, demokrasinin daha iyi işlemesi anlamında önemli. Artık başkanlık sistemiyle başlayan ikili seçimlere doğru gidiliyor. Asgari müşterekte bir araya gelebilecek siyasi görüşler, partiler birleşerek, bir adayda yürümesinin de artıları var. Benim tercihim demokrasi anlamında çok adaylı seçimler. Ama yüzde 50'yi de geçen bir başkan arzusudur. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu. 'YUKARIDAN ALINAN KARARLAR YERELDE SIKINTI VEREBİLİR' Yerel seçimlerdeki atmosferin genel seçimlerden farklı olduğuna dikkat çeken Zolan, "Partilerle beraber olunur, ama esas önemli olan vatandaşlarla beraber olmaktır. Sandıkta birleşimi sağlamaktır. Yerel seçimler çok farklıdır, genel seçimlere benzemez. Aday daha öne çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi, Denizli'deki adayını geri çekti. Tabii bu önemlidir ve önemsiyoruz. Bu seçimlerde güzel sonuçlar olacak. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli'de İYİ Parti ile birleşme konusunda bir karar almış. Yukarıdan alınan kararlar, yerelde de sıkıntılara sebebiyet verebilir. Sonuçta tek ağızdan çıkanlarla sonuca ulaşmak yerel seçimlerde çok zordur. Denizli'de yaşayan vatandaşlarımız yerel yönetimlere oy verirken, mutlaka değişik ölçülere bakarak oy verecek. Parti olayı biraz daha geri planda kalabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

PARTNERBöyle evlilik olmaz!Böyle evlilik olmaz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz (2)- YenidenCumhurbaşkanı Erdoğan: Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz (2)- Yeniden
İYİ Parti'li Paçacı: Mansur Yavaş, CHP listesinde daha şanslı olacağını ifade ettiİYİ Parti'li Paçacı: Mansur Yavaş, CHP listesinde daha şanslı olacağını ifade etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Olay yaratan iddiaya yanıt: Hukuki işlemleri başlatacağız

Olay yaratan iddiaya yanıt: Hukuki işlemleri başlatacağız

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Erdoğan, Fatih Portakal'n sözlerini hatırlatıp çok sert tepki gösterdi

Erdoğan, Portakal'ın sözlerini hatırlatıp sert tepki gösterdi

'Farklı bir yöntem deniyorlar' deyip açıkladı: Kimse kendini garanti sanmasın

Muharrem Sarıkaya: CHP-İYİ Parti farklı bir yöntem deniyor

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Erdoğan ne demek istedi: Alışılagelmiş bir açıklama değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.