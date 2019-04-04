HABER

Başkan Zolan mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 20:37 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Osman Zolan törenle mazbatasını aldı.Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlenen törene, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, çok sayıda parti yöneticisi ve vatandaş katıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Osman Zolan törenle mazbatasını aldı.
Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlenen törene, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, çok sayıda parti yöneticisi ve vatandaş katıldı. Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Zolan, seçim sürecinin yoğun geçtiğini ve her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, “Sonuç itibariyle vatandaşımız bizlerin noktasında bir iradeyi ortaya koydu. Millet iradesinin üstünde herhangi bir irade yoktur, millet ne derse ona hepimiz uymak zorundayız. Milletimize gidildi ve milletimiz sandıkta kararını verdi, son sözünü söyledi. Seçimler kentte güzel bir atmosferde sıkıntı yaşanmadan sonuçlandı seçimler. Bugün de seçim sonuçları kesinleşti, sonrasında da mazbatamızı İl Seçim Kurulu’ndan aldık. Bu bizim için yeni bir başlangıç, yeniden bismillah diyoruz” dedi.
Törende daha sonra AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a mazbatası verildi.

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
Seçilen meclis üyesinden, görevi hak etmediği gerekçesiyle istifa açıklamasıSeçilen meclis üyesinden, görevi hak etmediği gerekçesiyle istifa açıklaması
CHP'li Erkek: İmamoğlu'nun kazandığını hepimiz biliyoruzCHP'li Erkek: İmamoğlu'nun kazandığını hepimiz biliyoruz

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.