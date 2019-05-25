Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesi Kutlugün Mahallesi’ndeki ana isale hattındaki büyük arızanın giderilmesi için gece gündüz çalışırken, bölgeyi ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalışmaların planlanandan önce bitirileceğini ve su kesintilerinin son ereceğini müjdeledi.

Konuyu yakından takip ettiğini ve onarım çalışması planlandıktan sonra TİSKİ ekiplerini süratle arıza mahalline yönlendirdiklerini kaydeden Başkan Zorluoğlu, “Söz konusu çalışma nedeniyle Ortahisar’a bağlı pek çok mahallede 48 saatlik zorunlu su kesintisi yapılacağını kamuoyuyla paylaştık. Ardından TİSKİ Genel Müdürümüz Ali Tekataş, ilgili daire başkanları ve uzman ekipler olay yerine intikal ederek yoğun bir mesai içerisine girdiler. Öyle ki; sahurlarını bile çalışmaya kısa bir mola vererek mahalde yaptılar. İnşallah büyük bir aksilik olmazsa, planlanandan çok daha erken şekilde, bu akşam kesinti yapılan hatlara su verebileceğiz” dedi.

Elde olmayan sebeplerden kaynaklı su kesintileri nedeniyle Ramazan ayında hemşehrilerine su sıkıntısı yaşatmamak için tüm imkânları kullandıklarını ifade eden Zorluoğlu, “Zaruri su kesintileri dolayısıyla hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz. Bölgede heyelan riski var. Daha büyük sıkıntılara sebebiyet vermemek adına böyle bir adım atmak durumunda kaldık. Başta TİSKİ genel müdürümüz olmak üzere, işleyişi beklenenden kısa sürede normale çevirme gayreti gösteren, arızanın giderilmesine emek veren tüm personelime teşekkür ederim” diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü, 22 Mayıs Çarşamba günü çalışmalar başlamadan üç gün önce Ortahisar’ın pek çok mahallesinde 48 saat sürecek su kesintisi yaşanacağını duyurmuştu.