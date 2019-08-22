‘Başkan’a Destek Oranı Ekonomiye Rağmen Düşük’

Amerikalılar’ın beşte üçü Başkan Donald Trump’ın performansını beğenmiyor. Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin anketine göre Başkan Trump ekonomiyi ele alış biçimiyle destek görse de diğer önemli konularda aynı destek oranına ulaşamıyor. Ankete göre katılımcıların yalnızca yüzde 36’sı Trump’ın başkanlık görevini yerine getirme biçimini onaylarken yüzde 62’si onaylamıyor. AP-NORC anketlerine göre bu oran 14 ay içinde yeniden seçilmeyi uman bir başkan için çok iyi olmasa da tutarlı. Zira Başkan Trump’a destek oranı göreve gelmesinden bu yana yine AP-NORC’un aketlerine göre hiçbir zaman yüzde 32’nin altında düşmedi ya da yüzde 42’nin üzerine çıkmadı. Trump’tan bir önceki başkan olan Barack Obama’nın destek oranıysa Gallup anket firmasına göre hiçbir zaman yüzde 40’ın altına inmemişti. Trump’a destek oranının düşük olduğu konuların başında göç, sağlık, dış politika ve silah konusu geliyor. Cumhuriyetçi Partili Başkan’ın ekonomiyi yönetme biçimine duyulan güvense resesyon kaygısına rağmen düşmedi.

Ancak Amerikalılar’ın nerdeyse yüzde 60’ı Başkan’ın diğer konulardaki performansını beğenmiyor. Başkanın bu alanlardaki destek oranının tutarlı şekilde düşük olması iki yıl boyunca süren ve çözülemeyen siyasi krizlere, öfke dolu konuşmalarına ve bölücü söylemlerine dayandırılıyor. Yeni anket Teksas ve Ohio eyaletlerinde onlarca kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıların ardından yapıldı. Başkan Trump, saldırıların ardından sicil kontrollarının sıkılaştırılması konusunda adım atılması çağrısı yapsa da bu tavrından geri adım attı. Ankete göre katılımcılar Trump’ın silah politikalarını yüzde 36 oranında destekliyor. Yüzde 61 ise desteklemiyor. Bu oran Başkan’ın genel destek oranının da bir yansıması. “Cumhuriyetçiler en düşük desteği silah politikalarına veriyor” Ankete göre on Cumhuriyetçi’den yedisi Trump’ın silah politikalarını destekliyor. Bu oran Trump’ın Cumhuriyetçi parti içindeki en düşük destek oranı. Silah konusu dışında Trump kendi partisinin destekçileri arasında oldukça popüler.

“Demokratlar Başkan’ın performansını yüzde 94 beğenmiyor” Yeni ankete göre başkanlığının tamamında olduğu gibi Demokratlar Başkan’ın performansını yüzde 94 oranında beğenmiyor. Bağımsızlar da büyük ölçüde Trump’ın başkanlığını onaylamıyor. Bağımsız seçmenin üçte ikisi Trump’ın performansını beğenmiyor. “Trump’ın eli ekonomi konusunda daha güçlü” Ancak Trump’ın en çok takdir topladığı konuların başında ekonomi politikalarındaki performansı geliyor. Başkan’ın ekonomi politikaları yüzde 46 oranında desteklenirken yüzde 51 oranında da desteklenmiyor. Trump’ın ekonomideki performansında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5’lik düşüş var. Ancak hiçbir konuda Amerikalılar’ın çoğunluğunun kalbini kazanmayı başaramayan Başkan’ın ekonomi konusunda göreceli olarak elinin daha güçlü olduğu yorumu yapılıyor. Ekonomi konusunda Başkan’ı destekleyen Demokratlar’ın oranının bile göreceli olarak yüksek olduğu dikkat çekiyor. Buna göre Başkan’ın performansını genel olarak yalnızca yüzde 5 oranında beğenen Demokratlar, iş ekonomiye geldiğinde Trump’ı yüzde 16 oranında destekliyor.