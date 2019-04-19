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Başkana gönderilen tebrik çiçekleri öğrencilere burs oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP'li Ercüment Şahin Cervatoğlu, kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini, öğrencilere burs için açık artırma ile satışa çıkardı.

Başkana gönderilen tebrik çiçekleri öğrencilere burs oldu

Uğur AYDIN/FINDIKLI (Rize), (DHA)- RİZE'nin Fındıklı ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP'li Ercüment Şahin Cervatoğlu, kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini, öğrencilere burs için açık artırma ile satışa çıkardı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Fındıklı Belediye Başkanlığı'na seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ercüment Şahin Cervatoğlu, kendisine tebrik için gönderilen çiçekleri belediye önünde açık artırmayla satışa çıkardı. İlçe sakinleri kısa sürede 100'den fazla tebrik çiçeğini satın aldı. Çiçeklerin satışından 10 bin 96 lira 50 kuruş gelir elde edildi.
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu, bu paranın öğrencilere verileceğini belirterek, "Göreve geldiğimiz takdirde tebrik ve kutlama çiçeklerini satacağımızı beyan etmiştik. Elde edilen geliri de ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak vereceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Başkana gönderilen tebrik çiçekleri öğrencilere burs olduBaşkana gönderilen tebrik çiçekleri öğrencilere burs olduBaşkana gönderilen tebrik çiçekleri öğrencilere burs olduBaşkana gönderilen tebrik çiçekleri öğrencilere burs oldu

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