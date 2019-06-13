Başkandan, 'balon turu' hediyeli Kapadokya kampanyası

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyadaki takipçileri arasından kura ile belirlenecek 500 kişiye, Kapadokya'da balon turu hediye edeceğini duyurdu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla sosyal medyada kampanya başlattı. Daha önce takipçilerine Nevşehir tatili hediye eden Arı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kapadokya'yı ziyaret edecek 500 takipçisine balon turu hediye edeceğini duyurdu. Başkan Arı, "Dostlar siz şehrimize gelin, bizler sizi ağırlayalım. Bu tweeti 'RT' edip hesabımızı takipte olan 500 kardeşimize balon turu hediye ediyoruz. Nevşehir Kapadokya ile, Kapadokya sizlerle güzel. Son gün 25 Haziran" şeklindeki mesajını, peribacası ve balon görseli ile birlikte paylaştı. Başkan Arı'nın mesajı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

25 Haziran 2019 tarihine kadar Arı'nın sosyal medya hesabını takibe alarak, mesajını kendi hesaplarında paylaşacaklar arasından kura ile belirlenecek olan 500 kişi, önümüzdeki aylarda Nevşehir’e davet edilerek, balon turuna katılmaları sağlanacak. Dünyada sıcak hava balon turlarının yapılabildiği en gözde merkezlerden biri olan Kapadokya’da, her sabah havalanan yüzlerce balon çok sayıda yerli ve yabancı turiste, peribacalarını ve bölgenin tarihi ve turistik güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı sunuyor.

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