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Başkandan sert çıkış! "Dünya sana tahammül etmek zorunda değil"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.09.2024 15:32
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X isimli sosyal medya platformuna Brezilya'da yasak getirilmesine karşılık ortalık karıştı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Elon Musk arasındaki laf dalaşı hız kesmiyor. Ülkede getirilen yasağa Elon Musk'tan da tepki gecikmedi, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır" dedi.

Başkandan sert çıkış! "Dünya sana tahammül etmek zorunda değil"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X'in sahibi Elon Musk'a isteklerinin yerine getirilmemesine karşı tepki göstererek, zengin olduğu için "aşırı sağcı görüşlerine" dünyanın tahammül etmek zorunda olmadığını söyledi.

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GÜÇ GÖSTERİSİ

CNN Brezilya televizyonuna konuşan Lula da Silva, X sosyal medya platformuna Brezilya'da erişim yasağı getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lula da silva, Brezilya yargısının, X'e erişim yasağı getirmekle önemli bir mesaj verdiğini belirterek, "Dünya, zengin olduğu için Musk'ın aşırı sağcı görüşlerine tahammül etmek zorunda değil" ifadesini kullandı.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim yasağı getirildiğini açıklamıştı.

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"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR"

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk Brezilya
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