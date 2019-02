Başkandan ’şifreli kapı ve koruma’ eleştirisine cevap

"Şifreli odalar, özel korumalar inisiyatif dışında" Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Barosundan seçim sürecinde kendisine yöneltilen ‘Şifreli odalarda kalıyor’, ‘Özel korumalarla geziyor’ tarzında yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Günaydın, bunun yaklaşık iki yıldan bu yana gerçekleşen bir uygulama olduğunu ve bu durumun da kendi inisiyatifi dışında olduğunu dile getirdi. Günaydın, "Bundan önce tek başıma her yerde kartalların tek başına yüksekten uçtuğu gibi ben de tek başıma gezen bir insanım, halkın içerisinde bir insanım" dedi.

"Böyle özel konuları bize söylettirme durumuna düşürenler var"

Günaydın, "Böyle özel konuları bize söylettirme durumuna düşüren insanlarımız var. Ben aslında tek başına gezmeyi seven bir insanım. 15 yıl belediye başkanlığı yaptım, burada düşünülebilirdi, neden diye. Bu konuşmalar esef verici. Daha önce böyle bir durum yoktu, Isparta halkımız bunu biliyor. Bu neden gerçekleşti. Müsterih olsunlar, halkımıza her zaman kapımız açık, halkın içinde yaşayan bir belediye başkanına da bu şekilde bir fırsat yakaladım diye temcit pilavı gibi her gün konuşmasının uygun olmadığını kendilerinin bilmelerini istiyorum" ifadelerini kaydetti.