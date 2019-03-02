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Başkanı Adayı Mevlüt Uysal: "Belde belediyeleri kapatıldığından bu yana Büyükçekmece’de hizmet eksikliği var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Akşemsettin Camii’nde sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Akşemsettin Camii’nde sabah namazında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla ilçenin sorunlarını konuşan Uysal, "Belde belediyeleri kapatıldığından bu yana Büyükçekmece’de hizmet eksikliği var" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, sabah namazını Akşemsettin Camii Camii’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Uysal, daha sonra caminin külliyesinde cami cemaatiyle birlikte kahvaltı yaptı. Uysal, cami dışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kahvaltı sonrası cemaat ile Büyükçekmece’nin sorunları hakkında konuşan Mevlüt Uysal, belde belediyelerinde kapatıldığından beri Büyükçekmece’ye hizmet gelmediğini söyleyerek, “Büyükçekmece’de belde belediyeleri kapandığından bu yana yani 2009 yılında sonra hiçbir gelişim hiçbir ilerleme kaydedilememiş. Ne imar planları konusunda ne alt yapıların iyileştirilmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış. Belde Belediyelerinin kapatılmasının sebebi halkın daha iyi hizmet almasını sağlamak ve tek elden yürütmekti ancak Büyükçekmece’de ne yazık ki bu durumdan nasibini alamamış. Büyükçekmece’de vatandaşlar hiçbir ihtiyacını göremiyor. Yakın ilçelere gitmek zorunda kalıyor. Büyükçekmece, İstanbul’un en güzel ilçesi ancak hizmet eksikliğinden dolayı gereken ilgiyi göremiyor. Bir misafiriniz gelse Büyükçekmece’de götüreceğiniz maalesef bir yer yok. Zamanında Büyükçekmece’den kötü olan gelişmemiş olan ilçeler şuan buradan iyi durumda. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim senelerdir Büyükçekmece yerinde saymış bir durumda. Biz geldiğimiz zaman bunca yıl eksik olan hizmetleri birer birer tamamlayacağız “ dedi.
Kahvaltı sonrası ilçede bulunan çeşitli sitelerin sakinlerini ziyaret eden Uysal, vatandaşlara projelerini anlatıp sorunlarını dinledi.

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