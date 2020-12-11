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  4. Başkanı Olgun’a saldıran zanlılar tutuklandı

Başkanı Olgun’a saldıran zanlılar tutuklandı

11.12.2020 00:28 | Son Güncelleme:
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Misli.com 2.

Misli.com 2. Lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun’a makamında düzenlenen silahlı saldırının zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun’u Tekke köyünde bulunan Gümüşhanespor Tesisleri’ndeki makam odasında silahla vurarak yaralayan İsmail K. ve yanındaki Murat E. olayın ardından kaçtıkları Yukarı Alıçlı köyünde yakalanmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Gümüşhane Adliyesi’ne getirilen zanlılar Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı. Savcının sorgusunun ardından silahla Olgun’a ateş eden İsmail K. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", yanındaki Murat E. ise "Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan İsmail K. ve Murat E, Gümüşhane E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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