Başkanın Beyaz Saray’dan Taşınma Süreci Nasıl Oluyor?

Donald Trump’ın başkanlığının sonlanmasına günler kala, Beyaz Saray’ın basına açık Batı Kanadı (West Wing) boşalmaya başladı. Koridorlarda görevini tamamlayan personelin eşyalarının olduğu kutular dizili. Bazı Beyaz Saray çalışanları da Gül Bahçesi’nde anı fotoğrafları çektirdi. Seçilmiş başkan Joe Biden 20 Ocak günü ABD Kongre binasında yeminini ederken, Kongre’ye birkaç kilometre uzaklıktaki Beyaz Saray’da da, gözlerden uzak bir şekilde, önemli bir yetki teslimi gerçekleşiyor olacak. Yemin Töreni’nin düzenlendiği gün aynı zamanda da Beyaz Saray’daki bir önceki yönetimin bu büyük malikaneyi boşalttığı gün olacak. Daha sonra da yeni başkan ve ailesinin taşınması için gerekli temizlikler tamamlanacak. 2017 yılında Beyaz Saray’ın boşaltılıp temizlendiği güne de tanıklık eden, Beyaz Saray’ın personelden sorumlu eski görevlilerinden Angella Reid, “Taşınma gününün asıl amacı, görevi tamamlayan başkan ve ailesine beş altı saatlik bir zaman diliminde incelikle veda etmek, eksiksiz ve sıcak bir ortam yaratmak ve yeni başkan ve ailesi için hoş bir karşılama sağlamak” diyor.

Ancak Yemin Töreni gününde gerçekleşen bu taşınma süreci bu yıl farklı olabilir. Üç Corona vakasına rastlanan Beyaz Saray’a Biden ve ailesi yerleşmeden önce derin bir temizlik yapılacak. Biden’ın Beyaz Saray’a tam olarak ne zaman yerleşeceğiyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Hazırlıklar haftalar öncesinden başlıyor Geleneksel olarak önem taşıyan bu taşınma ve yerleşme günü için planlamalar aylar öncesinden başlıyor. Geçiş süreci de dikkatli bir şekilde organize ediliyor. CNN televizyonuna göre, Trump’ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra yerleşmeleri beklenen, Florida’daki Mar-a-Lago tesisine çok sayıda kargo gönderdi. CNN’e göre ayrıca, daha önce Trump’ın Washington’daki otelinde çalışan Beyaz Saray baş gözcüsü Timothy Harleth taşınma günüyle ilgili olarak Biden’ın ekibiyle temas halinde. Genelde yeni başkanın ailesi Beyaz Saray’a taşınmadan önce, malikanenin Maryland’da bir depoda korunan sanat eserleri ve mobilya koleksiyonundan parçalar seçiyor. Yeni aile normalde yiyecek, içecek, havlu gibi ihtiyaçlarla ilgili tercihlerini de önceden Beyaz Saray’daki ilgili görevlilere iletiyor.

Reid’e göre o gün aynı zamanda da gergin bir ipte yürümeyi andırıyor: “Oldukça planlı ve dikkatli bir şekilde organize edilen bir gün. Hızlı hareket etmeyi, enerjik olmayı gerektiriyor ve bir nevi heyecandan ayaklarınızın yerden kesildiği bir gün geçiriyorsunuz.” Daha önce üç yönetimle çalışan Anita McBride ise Biden ve eşinin Beyaz Saray’daki ilk günlerinde neyle karşılaşacağını tahmin edebiliyor: “Geleneksel olarak düzenlenen yemin töreni geçit töreninin ardından Beyaz Saray’a ilk geldiklerinde tüm kıyafetleri dolaplarda asılmış oluyor. Kişisel fotoğrafları da daha önceden belirttikleri yerlere yerleştirilmiş oluyor. Gerçekten harika bir geçiş süreci yaşanıyor Beyaz Saray’da.” Beyaz Saray çalışanları malikanenin bir başkan ve ailesinden bir başkasına devredilmesi sürecinde ellerinden gelen herşeyi önceden yapıyor. Örneğin, görevi devredecek başkan Aralık ayında Noel tatiline çıktığında, Beyaz Saray’da gereken boya işlemleri tamamlanıyor. Eski başkanın eşyalarının dışarı, yeni başkanın eşyalarının da içeri taşınmasında iki asansör kullanılıyor. Eşyaların bazıları da merdivenler kullanılarak taşınıyor.

Reid süreci biraz daha ayrıntılı anlatıyor: “Boyanan çok alan var. Sanat eserlerinin de değiştirilmesi gerekiyor. Banyonun, yatak odalarının demirbaşları da değiştiriliyor. Yeni yatak takımları yerleştiriliyor.” Oval Ofis’te kullanılacak mobilyaları da görev başına gelen başkan belirliyor. Başkanlar’ın çoğu genelde Kraliçe Victoria’nın 1800’lü yılların sonunda Başkan Rutherford B. Hayes’e armağan ettiği çalışma masasını tercih ediyor. “İlginçtir ki, yere serilen halı da başkanın o ofiste bulunduğu sürece hissettiklerini yansıtmada önemli bir rol oynuyor” diyen McBride Amerika’nın ilk başkanı George Washington’un şömine üzerindeki portresinin hiç değiştirilmediğine de dikkat çekiyor. Beyaz Saray çalışanları aynı zamanda taşınma sürecinde devlete ait malların yerlerinde kaldığından da emin olmakla sorumlu. Başkanın özel eşyalarıyla devlete ait eşyalar dikkatli bir şekilde işaretleniyor. Eski Başkan Bill Clinton, şahsına gönderildiğini sandığı 28 bin dolar değerindeki çeşitli hediyeleri Beyaz Saray koleksiyonuna dahil edilmek üzere Beyaz Saray’a iade etmişti.