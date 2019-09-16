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Başkanın çiçek isyanı: "Bu hale getiren kimler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

Isparta’nın Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen, belediye tarafından ilçede yapılan ahşap çiçek saksılarına zarar verilmesi sonrasında olayı cep telefonu ile fotoğraflayarak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Özenle yaptığımız saksıları bu hale getiren kimler?” paylaşımıyla duruma isyan etti.Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen, belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında ahşap saksılara dikilen çiçeklere zarar verilmesine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.İlçe merkezinde zarar verilen saksıları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Başkan Kesmen yaptığı paylaşımda, "Özenle yaptığımız saksıları bu hale getiren kimler?” diye sordu.

Başkanın çiçek isyanı: "Bu hale getiren kimler"

Isparta’nın Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen, belediye tarafından ilçede yapılan ahşap çiçek saksılarına zarar verilmesi sonrasında olayı cep telefonu ile fotoğraflayarak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Özenle yaptığımız saksıları bu hale getiren kimler?” paylaşımıyla duruma isyan etti.
Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen, belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında ahşap saksılara dikilen çiçeklere zarar verilmesine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.
İlçe merkezinde zarar verilen saksıları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Başkan Kesmen yaptığı paylaşımda, "Özenle yaptığımız saksıları bu hale getiren kimler?” diye sordu. Belediye Başkanı Kesmen’in paylaşımına, ilçedeki vatandaşlar ve sosyal medyadaki arkadaşları tarafından çok sayıda yorum geldi.

“Bu çiçekler halkımızdan alınan vergilerle, su paralarıyla, sizin - bizim cebimizden çıkan paralarla yapılıyor"
Kamu için yapılan çiçek saksılarına zarar verenlerin peşinde olduklarını ifade eden Başkan Kesmen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Maalesef böyle üzücü bir olay yaşadık. Bu yapılanlar bizi üzüyor. Bu tür davranışların düşüncesizce yapıldığını düşünüyoruz. Sonuç olarak, bu çiçekler halkımızdan alınan vergilerle, su paralarıyla, sizin - bizim cebimizden çıkan paralarla yapılıyor. Olayı gördükten sonra sosyal medya hesabım üzerinden gerekli tepkimi dile getirdim. Bu konuyla ilgili emniyet birimlerine de gerekli şikayetlerde bulunduk. Bu olayı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği araştırılıyor, emniyet birimleri bunun peşinde. Yaşanan olayın, bazı kesimler tarafından korunan kişiler tarafından yapılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda bir şey çıkacağını da sanmıyorum ama bazı siyasi art niyet taşıyan kişiler tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Yapılan yanlış. İnsanın siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiyi tutarsa tutsun, bu yapılanlar hepimiz için zarar teşkil ediyor” diye konuştu.

Başkanın çiçek isyanı:

Başkanın çiçek isyanı:

Başkanın çiçek isyanı:

Başkanın çiçek isyanı:

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