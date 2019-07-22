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Başkanın deniz bisikleti keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkanın deniz bisikleti keyfi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü’nde deniz bisikleti keyfi yaptı.
Yoğun bir gündemin ardından Fatsa ilçesinin önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve ilçeye 10 km uzaklıkta, derinliği ise 10-15 metre arasında değişen Gaga Gölü’nde pedallı deniz bisikleti ile tur atan Başkan Güler, oldukça keyifli anlar yaşadı.

“Gaga gölünü dünyaya tanıtacağız”
Gaga Gölü’nü sadece bölgeye değil Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacaklarını ifade eden Başkan Güler, “Güzelliğin, doğallığın ve yeşilliğin merkezi olan Gaga Gölü’nü turizme kazandırmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma başlattık. Burayı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Böyle güzel bir yerin sadece mahalli olarak bize ait olmasından ziyade tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtarak insanların böyle bir doğa harikası güzelliği görmesini istiyoruz. Gaga Gölü, doğal yaşam içinde sessiz ve huzur dolu bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak buranın çevre düzenleme işini biz yapacağız. Çalışmalar bitirildiğinde burası dünyanın sayılı yerlerinden birisi olup, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olacak” dedi.

Başkanın deniz bisikleti keyfi

Başkanın deniz bisikleti keyfi

Başkanın deniz bisikleti keyfi

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