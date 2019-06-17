HABER

Başkanın düğününde Yıldırım ile İmamoğlu'nun programı izlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 12:11 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, Hande Ural ile İzmir'in Foça ilçesinde yapılan düğünle evlendi.

Başkanın düğününde Yıldırım ile İmamoğlu'nun programı izlendi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, Hande Ural ile İzmir'in Foça ilçesinde yapılan düğünle evlendi. Düğünde geleneksel tören ve eğlencelerin yanı sıra, büyük çoğunluğu siyaset dünyasından olan davetlilere aynı saatlerde canlı yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katıldığı televizyon programı, kurulan perde üzerinden izletildi.
CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım (27) ile Hande Ural'ın düğünleri Foça- İzmir Karayolu üzerindeki Keyifli Park'taki bir kır bahçesinde gerçekleştirildi. Düğün törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, başta Menemen, Narlıdere ve Foça olmak üzere ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, partinin çeşitli kademelerinde görev almış çok sayıda kişi ve milletvekili, CHP Foça ilçe örgütülü üyeleri, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, çiftin ailesi ve dostları katıldı. Nikahı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıyarken, Baran Gezmiş Yıldırım'ın nikah şahitliğini CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gelinin şahitliklerini iki kız arkadaşı yaptı. Tunç Soyer, 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorularına yüksek sesle 'Evet' diye bağırarak cevap veren genç çifte, mutluluklar diledi, evlilik cüzdanını alkışlar arasında Hande Ural'a verdi. Soyer, "Sadece kendiniz için değil, yuvanıza katacağınız yavrularınız için de huzurlu bir aile ortamı kurun. Bu aşk hiç bitmesin. Diliyorum ki, her şey çok güzel olsun. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Atatürkçü çocuklar istiyoruz" dedi. Alkış ve tezahüratlar arasında ilk danslarını tamamlayan çifte, hareketli parçalarda, halayda ve yöresel oyunlarda konuklar da eşlik etti.
KİMİLERİ PERDEYE YANAŞARAK İZLEDİ
Geleneksel pasta kesiminin ardından yapılan takı töreni sırasında kurulan perdeye, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katıldığı televizyon programı yansıtıldı. Konuklardan bazıları programı oturduğu yerden izlerken, bazıları tartışmalı geçen bölümleri sesini daha iyi duyabilmek için ekran önüne kadar gelerek yakından takip etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren düğünün son bölümünde konuklar popüler parçalar eşliğinde dans etti, halaylar çekti.

FOTOĞRAFLI

Başkanın düğününde Yıldırım ile İmamoğlu'nun programı izlendiBaşkanın düğününde Yıldırım ile İmamoğlu'nun programı izlendiBaşkanın düğününde Yıldırım ile İmamoğlu'nun programı izlendiBaşkanın düğününde Yıldırım ile İmamoğlu'nun programı izlendi

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Kale ağına takılan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardıKale ağına takılan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı
Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'daki İzol Aşireti mensupları arasındaki çatışma kamerada!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında susturuculu silahlarla çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da yapılacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Günlük burç yorumları 17 Haziran Pazartesi - Yeni haftada Dolunay etkisi!

Yeni haftada Dolunay etkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.