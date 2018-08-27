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Başkanın kardeşi kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın kardeşi Halil Ünsal yaralandı.Kaza, dün saat 21.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 55'inci kilometresindeki Susuz köyü rampasında meydan geldi.

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın kardeşi Halil Ünsal yaralandı.Kaza, dün saat 21.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 55'inci kilometresindeki Susuz köyü rampasında meydan geldi. Afyonkarahisar'dan Antalya istikametine hareket halindeki Kamil Saltık'ın kullandığı 03 L 5048 plakalı otomobille aynı istikamete seyreden Halil Ünsal idaresindeki 03 L 2785 plakalı minibüs çarpıştı. Yoldan çıkan araçlar yaklaşık 10 metrelik uçurumdan tarlaya uçtu. Kazada minibüs şoförü Halil Ünsal yaralandı. Akharım Belde Belediye Başkanı Ak Partili Eşref Ünsal'ın kardeşi olan Halil Ünsal, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülen Halil Ünsal, ilk müdahalesinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

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