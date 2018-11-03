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Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2018 17:52 | Son Güncelleme

ABD'de Lodi şehrinin Belediye Başkanı Emil Carafa'nın öğretmen kızı, öğrencisine çıplak fotoğraf yollayıp ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı.

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Amerika'nın New Jersey eyaletinin Lodi şehrinin Belediye Başkanı Emil Carafa'nınöğretmen olan32 yaşındaki kızı Stephanie Carafa, 16 yaşındaki bir öğrencisine çıplak fotoğraf yollayıp ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR ATMIŞ

2012 yılında çalışmaya başladığı okuldan 50 bin dolar yıllık maaş alan Carafa'nın öğrencisi ile ilişki yaşadığı bilgisine ulaşan polis, öğretmenin telefonunda öğrencisine çıplak fotolar ve cinsel içerikli mesajlara ulaştı.

TUTUKLU YARGILANIYOR

Reşit olmayan bir çocuk ile ilişkiye girme suçu ile tutuklu yargılanan Stephanie, gelecek cuma günü hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABD cinsel ilişki çıplak fotoğraf Emil Carafa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
orada başkanların kızlarını tutuklaya biliyorlarmı
4000 dolardan fazla maaş aliyorsun.. TR de Bakan bile almıyor?!! Ama rahat batıyor.. Kaşınmak için kariyerini tehlikeye atıyorsun... İnsanlari anlamak zor..
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