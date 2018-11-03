Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Amerika'nın New Jersey eyaletinin Lodi şehrinin Belediye Başkanı Emil Carafa'nınöğretmen olan32 yaşındaki kızı Stephanie Carafa, 16 yaşındaki bir öğrencisine çıplak fotoğraf yollayıp ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı.
2012 yılında çalışmaya başladığı okuldan 50 bin dolar yıllık maaş alan Carafa'nın öğrencisi ile ilişki yaşadığı bilgisine ulaşan polis, öğretmenin telefonunda öğrencisine çıplak fotolar ve cinsel içerikli mesajlara ulaştı.
Reşit olmayan bir çocuk ile ilişkiye girme suçu ile tutuklu yargılanan Stephanie, gelecek cuma günü hakim karşısına çıkacak.
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