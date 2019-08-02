HABER

Başkanın makam aracı bisiklet

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, makam aracı olarak bisiklet kullanıyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, makam aracı olarak bisiklet kullanıyor. Vatandaşların takdirini kazanan durumdan hem Çorlu’da yaşayanlar hem de Başkan Sarıkurt memnuniyetini ifade ediyor.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan belediye binasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evinden her sabah bisikletle geliyor, gün içindeki mesaisine varsa resmi ziyaret ve temasları makam otosunu kullanarak gerçekleştiren Başkan Sarıkurt mesaisinin sona ermesinin ardından yeniden bisikletine binerek evinin yolunu tutuyor.
Çorlu’da bisiklet grupların kurulmasına öncülük eden, bisiklet gruplarına özel günlerde kortejlerde yer ayırarak vatandaşların da bu konuda dikkatini çekmek adına çalışmalar yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un bu çalışma ve girişimleri bir adım daha öteye götürerek makam aracı yerine bisiklet kullanması vatandaşların da dikkati çekerek takdirini kazandı.
Başkan Sarıkurt’un bu tutumu nedeniyle özellikle sosyal medya hesaplarından çok sayıda destek mesajı yayımlayan vatandaşlar, sağlık ve çevre konularına dikkat çekerek en uygun ulaşım aracının bisiklet olduğunu toplumda rol model olan isimlerden biri olan Çorlu Belediye Başkanının da makam otosu yerine ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmasının örnek teşkil ettiğini kaydettiler.
Mesaisine geliş ve gidişlerde bisiklet kullanan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt bu sayede vatandaşlarda görüşme, şehir genelindeki eksikleri yerinde gözlemleme imkanına da sahip oluyor.
Belediye başkanını bisiklet üzerinde şehir sokaklarında görenlerin öncelikli isteklerinden biri ise bisiklet yolu oluyor.

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Bıçaklar bayrama hazırlanıyorBıçaklar bayrama hazırlanıyor
Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na ziyaretMansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.