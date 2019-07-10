Başkanın makam aracı gelin arabası, kendisi de şoför oldu

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar, makam otomobilini gelin aracı olarak halkın hizmetine tahsis etti. Aracı kendisi kullanan Başkan Aydar, gelinle damadı düğün salonuna getirip, nikahlarını kıydı.

31 Mart Mahalli İdareler Gelen Seçimleri'nde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı Kadir Aydar, seçim öncesi vaatleri arasında bulunan makam aracı yerine özel aracını kullanmaya başladı. Aydar, makam aracını düğün arabası olarak kullanılmak üzere tahsis etti. Hayatlarını birleştiren Özgül ve Ömer Kayran çiftinin gelin arabası Aydar'ın makam aracı oldu. Aydar, gelin arabası olarak süslenip hazırlanan makam aracının direksiyonuna geçti. Çifti, nikah günü kuaförden alarak belediye nikah salonuna götüren Başkan Aydar, burada da genç çiftin nikahını kıydı.

Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Aydar, "Bizim makamımız Ceyhanlı hemşehrilerimizin gönlüdür. Ceyhan'ın hak ettiği hizmeti sunabilmek için gerekirse şoförlük de yaparız. Makam aracımızı yeni evlenen çiftlere tahsis etmiştik. Bu benim için gurur verici. Kim isterse, hangi Ceyhanlı hemşehrim isterse onların emrinde, sonuna kadar yanlarında olacağım" dedi.

Özgül ve Ömer Kayran çifti ise, makam aracını kullanan ilk çiftin kendileri olduğunu ve çok şanslı hissettiklerini söyledi.

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