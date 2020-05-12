Başkan'ın Mali Kaynaklarını Beyan Davası Anayasa Mahkemesinde

Salı günü görülecek davada Trump’ın vergi iadesi kayıtları da dahil Mazars LLP adlı muhasebe firması ile Deutsche Bank ve Capital One Bankası’ndaki mali kayıtlarının beyan edilmesi talebinin geçerli olup olmadığına karar verilecek.

Başkan Trump, ABD yakın tarihindeki birçok başkanın aksine vergi iadesi belgelerini ve diğer bazı mali bilgilerini açık bir şekilde beyan etmekten kaçınıyor.

Başkan Trump hakkında geçen yıl Temsilciler Meclisi’nde çoğunlukta olan Demokratlar tarafından azil süreci başlatılmış, ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’daki azil yargılamasında Başkan’ın azil gerektiren suç işlemediği kararı çıkmıştı.

Trump’ın avukatları Kongre’nin Trump’ın vergi iadesi belgeleri de dahil diğer mali kayıtlarıyla ilgili bilgi alma taleplerini engellemesine mahkeme tarafından destek verilmesini bekliyor.

ABD’de Anayasa Mahkemesi Salı günü Başkan Donald Trump’ın Demokratlar liderliğindeki Kongre komisyonları ve New Yorklu bir savcı tarafından talep edilen mali kaynaklarına erişimi engellemesi nedeniyle başkanın yetkileri konusunda açılan davada iddiaları dinleyecek.

Dokuz hakimin görev yaptığı Anayasa Mahkemesi’ndeki beş hakim Cumhuriyetçi, dört hakimse Demokrat başkanlar tarafından atandı. Bunlardan ikisi Başkan Trump döneminde atanan hakimler. Başkan Trump Anayasa Mahkemesi’ne taşınan göçmenlik politikalarıyla ilgili davalarda destek gördü, ancak geçen yıl ABD nüfus seçimiyle ilgili bir davayı kaybetti.

Corona virüsü salgını sürecinde görülecek davaların Salı günü iki farklı telekonferansla yürütüleceği belirtildi. Söz konusu davalar başkanın görevine ve yetki sınırlarına ilişkin davalar olarak nitelendiriliyor.

Üç ayrı dosyada görülen davalarda, Washington ve New York eyalet mahkemelerinde Trump’ın aleyhine karar çıktı.

