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Başkanın şoförünü bıçakla yaralayan diğer kardeş de tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 12:43 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı'nın makam aracının önünü kesen, kendilerini uzaklaşması için uyaran makam şoförü Metin Sansarcı'yı (41) bıçakla ağır yaralayıp kaçan belediye personeli Ali Çengel (42) de tutuklandı.

Başkanın şoförünü bıçakla yaralayan diğer kardeş de tutuklandı

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı'nın makam aracının önünü kesen, kendilerini uzaklaşması için uyaran makam şoförü Metin Sansarcı'yı (41) bıçakla ağır yaralayıp kaçan belediye personeli Ali Çengel (42) de tutuklandı. Saldırıyla ilgili daha önce Çengel'in kardeşi Sedat Çengel (37) tutuklanmıştı.
Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve makam şoförü Metin Sansarcı, 4 Eylül Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında belediyeye ait Çağlayan Parkı'nda makam aracıyla çıkarken, önleri belediye personeli olduğu belirlenen Ali Çengel ile belediyedeki işinden bir süre önce çıkarılan kardeşi Sedat Çengel tarafından kesildi. İkisinin de alkollü olduğu iddia edilen Ali ve Sedat Çengel kardeşler, küfür etmeye başladı. Başkan Hüseyin Atlı makam aracından çıkıp, iki kardeşin yanına doğru giderken, şoförü Metin Sansarcı araya girdi. Metin Sansarcı uzaklaşmaları için uyardığı kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Metin Sansarcı biri kalbinin yakınına isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı. Araya giren parktakiler, kardeşlerlerden Sedat Çengel'i yakalarken, Ali Çengel ise kaçtı. Başkan Hüseyin Atlı saldırıyı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin Sansarcı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası Sansarcı'nın tedavisi sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan Sedat Çengel tutuklanırken, kaçan Ali Çengel'in yakalanması için de çalışma başlatıldı.
DİĞER KARDEŞ DE TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışma sonunda Ali Çengel'i kaçtığı ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde dün akşam yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ali Çengel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Belediye Başkanı Hüseyin Atlı yaptığı açıklamada, tasvip etmedikleri bir olay yaşadıklarını belirterek, "Umarım bir daha böyle olaylar yaşamayız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Başkanın şoförünü bıçakla yaralayan diğer kardeş de tutuklandıBaşkanın şoförünü bıçakla yaralayan diğer kardeş de tutuklandıBaşkanın şoförünü bıçakla yaralayan diğer kardeş de tutuklandıBaşkanın şoförünü bıçakla yaralayan diğer kardeş de tutuklandı

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