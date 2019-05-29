Başkanın yakınlarından, okul müdürü ile milli eğitim müdürüne saldırı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Harran'da, İstanbul'un fethinin yıl dönümü için düzenlenen programda, isminin anons edilmediği öne sürülen İlçe Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un yakınları ile etkinliğin sunucusu okul müdürü Ahmet Karademir arasında kavga çıktı. Karademir'i döven başkanın yakınları, kavgaya engel olmak için araya giren Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu'na da saldırdı. Yaralanan Karademir ile Demiroğlu, hastaneye kaldırılırken, saldırganlardan şikayetçi olmadı.

Olay, sabah saatlerinde, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonunda meydana geldi. İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu yapan, lise müdürü Ahmet Karademir, açılışta salondaki protokol üyelerinin isimlerini anons etti. Karademir, iddiaya göre, protokolden Harran Belediye Başkanı MHP'li Mahmut Özyavuz'un ismini söylemedi. Bu nedenle program sonunda Başkan Özyavuz'un yakınları ile okul müdürü Karademir arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Karademir, başkanın yakınları tarafından dövüldü. Bu sırada kavgayı görerek, engel olmak için araya giren Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu da grupta bulunanlar tarafından dövüldü. Salonda bulunanların araya girmesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Karademir ile Demiroğlu, sağlık görevlilerince ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan Karademir ile Demiroğlu, daha sonra Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Karademir ile Kenan Demiroğlu'nun, saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.