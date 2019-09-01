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Başkanların Berberi

01.09.2019 00:50 | Son Güncelleme

50 yıldan uzun süredir Washington’da yaşayan bir berber saç keserek efsane haline geldi. Berberi üne kavuşturan, ABD başkanlarının ve dünya liderlerinin saçını kesmesi. Başkanların Berberi Amerika’nın Sesi’ne konuştu

Başkanların Berberi

50 yıldan uzun süredir Washington’da yaşayan bir berber saç keserek efsane haline geldi. Berberi üne kavuşturan, ABD başkanlarının ve dünya liderlerinin saçını kesmesi. Başkanların Berberi Amerika’nın Sesi’ne konuştu.

Donald Trump, Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton; Diego D'Ambrosio’nun müşterisi olan başkanlardan yalnızca bazıları.

Diego bu kadar ünlü siyasi figürün saçını kesmenin bir ayrıcalık olduğunu söylüyor, ancak her müşterinin kendisi için önemli olduğunu da ekliyor.

Diego, “Herkes aynı. Buraya gelen herkes aynı önemde, herkes aynı muameleyi görüyor” diyor.

Başkent Washington’un belediye başkanı 2010 yılında dükkanın bulunduğu sokağa başkanların berberinin adını verdi. Bir zamanlar Q Caddesi olan caddenin adı bugün “Diego D’Ambrosio Yolu”

Müşterileri berberin sadece el maharetini değil topluluğa olan katkılarını da övüyor.

Diego uzun yıllardır berberlik yapsa da bazı sağlık sorunlarına rağmen bırakmaya niyeti yok.

Diego, “Size ciddi söylüyorum, işimi çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. İnsanları görmeyi, onlara hizmet etmeyi seviyorum. Bu işe de yarıyor çünkü para da kazanıyorum” ifadelerini kullanıyor.

Berber dükkanında çalışan kimse onun kaç yaşında olduğunu bilmiyor. Yanında çalışanlar bile emekli olacağını sanmıyor.

Diego’nun asistanı, “O kimsenin yaşını bilmediği insanlardan. Bence her yaşta aynı görünüyor” diyor.

Peki Diego'nun sırrı ne?

Diego, “Hasta ya da yaşlı olduğunuzu düşünmeyin. Ben hiçbir zaman yaşlı olduğumu düşünmüyorum” ifadelerini kullanıyor.

Diego dükkanının kapısını hep açık tutmayı umuyor ve “bu iş yeri kapandı” tabirinin lügatinde asla yer almayacağını söylüyor.

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