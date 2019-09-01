50 yıldan uzun süredir Washington’da yaşayan bir berber saç keserek efsane haline geldi. Berberi üne kavuşturan, ABD başkanlarının ve dünya liderlerinin saçını kesmesi. Başkanların Berberi Amerika’nın Sesi’ne konuştu.

Donald Trump, Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton; Diego D'Ambrosio’nun müşterisi olan başkanlardan yalnızca bazıları.

Diego bu kadar ünlü siyasi figürün saçını kesmenin bir ayrıcalık olduğunu söylüyor, ancak her müşterinin kendisi için önemli olduğunu da ekliyor.

Diego, “Herkes aynı. Buraya gelen herkes aynı önemde, herkes aynı muameleyi görüyor” diyor.

Başkent Washington’un belediye başkanı 2010 yılında dükkanın bulunduğu sokağa başkanların berberinin adını verdi. Bir zamanlar Q Caddesi olan caddenin adı bugün “Diego D’Ambrosio Yolu”

Müşterileri berberin sadece el maharetini değil topluluğa olan katkılarını da övüyor.

Diego uzun yıllardır berberlik yapsa da bazı sağlık sorunlarına rağmen bırakmaya niyeti yok.

Diego, “Size ciddi söylüyorum, işimi çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. İnsanları görmeyi, onlara hizmet etmeyi seviyorum. Bu işe de yarıyor çünkü para da kazanıyorum” ifadelerini kullanıyor.