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Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 polis memurunun hayatını kaybettiği 2’si ağır 3 kişinin de yaralandığı olaylar sonrası MHP ilçe başkanı görevden alınırken, Ak Parti ilçe başkanı ise istifa etti.Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı bir açıklama ile MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındığını duyururken, açıklamada görevden neden alındığı konusunda bilgiye yer verilmedi.Ardından ise, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Yaşar Karabulut istifasını sosyal medyaki parti sayfasından yayınladı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 polis memurunun hayatını kaybettiği 2’si ağır 3 kişinin de yaralandığı olaylar sonrası MHP ilçe başkanı görevden alınırken, Ak Parti ilçe başkanı ise istifa etti.
Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı bir açıklama ile MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındığını duyururken, açıklamada görevden neden alındığı konusunda bilgiye yer verilmedi.
Ardından ise, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Yaşar Karabulut istifasını sosyal medyaki parti sayfasından yayınladı. Karabulut, "Son süreçte yaşanan üzücü gelişmeler nedeniyle, partimin hedef alındığı saldırılarla yıpratılmasına sebep olmamak için vekaleten de olsa onur ve gururla yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyor, her daim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde nefer bilinciyle çalışmaya devam edeceğimin kamuoyunca bilinmesini saygılarımla arz ederim."dedi.
Olaylar sahilde site sakinlerinin şezlong kiralaması ile ilgili şikayeti ile gelişmiş ve bu sırada ilçe başkanlarının orada olması ve tartışması ise amatör cep telefonuna böyle yansımıştı.

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