Başkanların İlk 100 Günü Neden Önemli?

Roosevelt göreve, başka hiçbir başkanın karşılaşmadığı sıradışı koşullarda, Büyük Buhran döneminde başladı.

Bu nedenle birçok başkan ilk 100 günlerinde yapabilecekleri konusunda beklentileri düşük tutmaya çalıştı. John F. Kennedy 1961 yılındaki yemin töreninde yaptığı konuşmada ‘‘Bütün bunlar 100 günde tamamlanmayacak, bin günde, bu yönetimin süresi boyuncaya da bizim bu dünyadaki ömrümüz sırasında tamamlanmayacak. Ama başlayalım’’ demişti.

One of President Barack Obama’s senior advisers, David Axelrod, called the 100-day benchmark the “journalistic equivalent of a Hallmark holiday” because it attracts a lot of fanfare but has no real significance.

Eski Başkan Barack Obama’nın kıdemli danışmanlarından David Axelrod, çok fazla dikkat çektiği ancak gerçek bir önem taşımadığı için 100 günlük kıyaslamayı "Hallmark bayramının gazetecilik eşdeğeri" olarak nitelendirdi. Tebrik kartları üreten Hallmark şirketi tüketimi teşvik amacıyla kendi tasarladığı özel günler için kartlar üretmesiyle biliniyor.