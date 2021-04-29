Başkanların İlk 100 Günü Neden Önemli?

Başkanların ilk 100 gündeki icraatlarını değerlendirmek, yasalarla ya da Anayasa’yla öngörülen bir durum değil; ancak ABD’nin önemli siyasi geleneklerinden biri.

Aslında, bir başkanın görevdeki ilk 100 günü, ikinci 100 günden veya başkanın toplamda dört yıllık görevini sürdürdüğü bin 461 günün herhangi bir zamanından daha önemli değil.

İlk 100 gün yapay bir mihenk taşı olsa da haber kurumlarının, siyaset uzmanlarının ve akademisyenlerin yeni bir başkanın performansını değerlendirmesinde bu süre sembolik bir rol oynuyor. İlk 100 gün bir başkanın ülkeyi yönetme tarzı, öncelikleri ve kampanya vaatlerini hayata geçirme hızı konusunda fikir veriyor.

Neden 100 gün?

150 yıldan uzun bir süre Amerikan tarihinde kimse başkanların ilk 100 günüyle ilgilenmedi. Bu durum ilk kez 1932’de Büyük Buhran sırasında başkanlık görevini devralan Franklin D. Roosevelt döneminde değişti.

Roosevelt yasalar ve düzenleyici eylemlerle ekonomi ve sosyal politikalarda önemli ve hızlı değişiklikler yaptı.

Göreve gelmesinin ardından Kongre’yi üç aylık özel bir oturuma çağırdı ve 100 günün sonunda çoğu Büyük Buhran’ı geride bırakmak amacıyla hazırlanan 76 yeni yasayı geçirdi.