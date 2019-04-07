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Başkanlığı kazandı, 4 bin kişiye yemek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Ermenek Belediye Başkanlığı'nı kazanan İYİ Parti'li Atilla Zorlu, 4 bin kişiye yemek ikram etti.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'da Ermenek Belediye Başkanlığı'nı kazanan İYİ Parti'li Atilla Zorlu, 4 bin kişiye yemek ikram etti.

31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçim’inde İYİ Parti adayı Atilla Zorlu, AK Parti adayı mevcut başkan Uğur Sözkesen'i geçerek, en yüksek oyu aldı. Zorlu, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı. Atilla Zorlu, kendisi ve çevresinin, başkanlığa seçilmesi takdirde adadığı kurbanlıkları kesip, 4 bin kişiye yemek verdi. Yemekler, Keçipazar, Seyran ve kent meydanında kurulan sofralarda halka ikram edildi. Toplu yemek alanlarına katılamayan yaşlı ve hastaların da evlerine götürüldü. İkramın yapıldığı alanları ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Zorlu, yemek davetine katılanlara teşekkür etti.

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