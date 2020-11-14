Başkanlığı sonrası Trump'ın başına neler gelecek?

.. Başkanlık koltuğundan kalktıktan sonra Donald Trump'ı bekleyen olası senaryoları mercek altına aldık.ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden olarak gözükse da Başkan Donald Trump henüz yenilgiyi kabul etmedi. Şimdiye kadar seçim yenilgisini açıkça kabul etmeyi reddeden bir başkanın akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.

Peki, daha önce hakkında çok sayıda soruşturma açılan, vergi borçlarıyla gündeme gelen milyarder iş insanı Trump'ı görevden ayrıldıktan sonra ne bekliyor? Beyaz Saray'daki görevinden 20 Ocak 2021'de resmi olarak ayrılması beklenen Trump'ın, gelecekte karşısına çıkabilecek konuları, olası senaryoları ve spekülasyonları mercek altına aldık.

Dava dalgası

ABD'de Adalet Bakanlığının politikası gereği görevdeki başkanlar hakkında suçlama yapılamıyor. Trump'ın Beyaz Saray'ı terketmesiyle dokunulmazlığının kalkması, görevde olduğu dört yıl boyunca biriken bir dizi davayla da karşı karşıya kalmasına neden olacak.

New York eyaletinde, Trump hakkındaki hem cezai hem de ticari soruşturmalar halihazırda devam ediyor. Başkan ayrıca, cinsel tacizle suçlandığı davalarla da karşı karşıya. Ayrıca avukatı aracılığıyla iki kadına kendisiyle yaşadığı evlilik dışı ilişkileri açıklamaması için rüşvet verme suçlamasıyla da karşı karşıya kalabilir. Söz konusu olayla ilgili açılan önceki davada Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, iki kadına rüşvet vererek ABD seçim kampanyası yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu. Cohen ise ödeme emrini Trump'dan aldığını söylemişti.