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Başkanlık görevini eşinden devraldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

İzmir'in Balçova ilçesinde seçimi kazanan Fatma Çalkaya, Belediye Başkanlığı görevini adaylığı düşürülen eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan teslim aldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde seçimi kazanan Fatma Çalkaya, Belediye Başkanlığı görevini, adaylığı düşürülen eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan devraldı.

Balçova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatma Çalkaya'nın İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını almasının ardından belediyede devir teslim töreni düzenlendi.

Görevi eşinden devralan Fatma Çalkaya yaptığı açıklamada, kendilerine gösterilen güveni boşa çıkarmayacaklarını belirterek, "Balçova’da kimsenin aç ve açıkta olmayacağı, eğitime, engellilere ve kadınlara hizmetlerin büyüyerek devam edeceği bir döneme giriyoruz. Bugünden itibaren CHP rozetini çıkararak 80 bin Balçovalı'ya hizmet edeceğim." ifadesini kullandı.

Seçimi kazanan eşine "adalet heykeli" hediye eden Mehmet Ali Çalkaya da "Adalet bütün dünyada bir kadın heykeli tarafından temsil edilir. Yeni başkanımızın da adaletten ayrılmadan hizmet dağıtacağına eminim. Bugün ülkemizde yaşanan adaletsizliklere inat onlar adaletle hizmet edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

YSK, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle aday olamayacağı yönünde karar almış, CHP ise bunun üzerine Fatma Çalkaya'yı aday göstermişti.

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