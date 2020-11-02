Başkanlık Seçimi ABD Kamuoyunda Gerginlik Yaratıyor

Amerika'da hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi seçmenler, 2020 başkanlık seçiminin büyük bir stres kaynağı olduğunu söylüyor. Virginia eyaletinde yaşayan ve Başkan Donald Trump'ı destekleyen Betty Mattimore, haberleri izlemenin sinirlerini bozduğunu, anksiyeteye yol açtığını, uyku uyuyamadığını söylüyor. Soyismini Amerika’nın Sesi’yle paylaşmayan avukat Julie ise stres seviyesinin çok yüksek olduğunu, iyi uyuyamadığını söylüyor. Maryland eyaletinde yaşayan Julie seçim haberlerini okumanın, seçimlerle ilgili konuşmanın hatta düşünmenin son derece sinir bozucu olduğunu kaydediyor. Amerikan Psikoloji Birliği tarafından yeni yayınlanan rapora göre yetişkinlerin yüzde 68'i, başkanlık seçimini hayatlarındaki ciddi bir stres kaynağı olarak tanımlıyor. Demokratlar'ın yüzde 76'sı, Cumhuriyetçiler'in yüzde 67'si, bağımsızların ise yüzde 64'ü stres içinde olduklarını söylüyor. Amerikalı yetişkinlerin yüzde 77'si ise ülkelerinin geleceğinden endişeli olduklarını dile getiriyor. Araştırmanın yazarlarından klinik psikolog Dr. Vaile Wright, "İnsanlar strese yol açan birçok etken olduğunu söylüyor. Herkes, bu seçimlerin sonucundan bir şekilde etkilenecek" diyor.

"Sağlık hizmetlerine erişim, iklim değişikliği, pandemi, sosyal karışıklıklar, silahlı saldırılar gibi unsurların ülke çapında çok ciddi etkileri var" diyen Dr. Wright, "Başkan seçilen her kim olursa olsun ulusal çapta strese neden olan bu etkenlere çözüm bulması beklenecek" şeklinde konuşuyor. 2020 seçimleri nedeniyle stresli olduklarını söyleyen siyah yetişkinlerin sayısı ise 2016 seçimlerine kıyasla yükselmiş durumda. 2016'da başkanlık seçimi nedeniyle stres içinde olduğunu söyleyen siyahların oranı yüzde 46 iken bugün bu oran, yüzde 71. Kronik sağlık sorunu olan yetişkinlerse bu tür sağlık sorunları olmayanlara kıyasla daha çok stres altında olduklarını kaydediyor. Biden'ı destekleyen Maryland'lı avukat Julie, Trump'ın seçimi yeniden kazanması durumunda bu gerçekle nasıl başa çıkacağı konusunda endişeli.

"Önceki seçimler büyük bir şoktu" diyen Julie, "Ülke o zamandan bu yana çok fazla karmaşa ve kayıp yaşadı. Bunların travmasını hala üzerimde hissediyorum. Eğer bunlar yeniden yaşanırsa dört yılı daha nasıl atlatırım bilemiyorum" diyor.

Belirsizlik hissi stresi körüklüyor Belirsizlik hissi, en büyük stres kaynaklarından biri. Dr. Wright, "Şu anda her şeyin belirsiz olduğu, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durum içindeyiz. Hem erken oy kullananların hem de postayla oy verenlerin sayısının eşit olduğu bir seçim dönemindeyiz. Bu da belirsizliği körüklüyor" şeklinde konuşuyor. Betty Mattimore'un eşi Brendan da Trump destekçisi. Brendan Mattimore, postayla kullanılan oyların, seçim hilelerinin ve seçimlerin bütünlüğünün aklını kurcalayan meseleler olduğunu söylüyor. Bütçe ve finans alanında çalışan Mattimore, "Çok kaygılıyım ve aşırı stres altındayım. Amerikan kamuoyuna karar alma konusunda her zaman güvenmişimdir ve bu işler genellikle kendiliğinden çözüme ulaşır, ancak bu sefer terazinin üzerinde bir el olduğunu hissediyorum. Hile yapmak için çok fazla fırsat var. Bu seçimlerde risk o kadar yüksek, kaybedecek o kadar çok şey var ki, süreci suistimal etmenin yollarını arayan insanlar ya da kurumlar olmadığını düşünemiyorum" diyor.