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Başkanlık seçimleri öncesi 'cinsel saldırı' suçlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, Başkan Donald Trump'la rekabetini zora sokan cinsel saldırı iddialarına yanıt vermesine yönelik baskılar karşısında, 17 gün sonra sessizliğini bozdu.

Başkanlık seçimleri öncesi 'cinsel saldırı' suçlaması

Gafları kadar kadınlara yönelik kontrolsüz el hareketleriyle de tanınan eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 1990'larda Delaware Senatörü olduğu dönemde ofisinde asistan olarak çalışan Tara Reade'nin cinsel saldırı suçlamasına 17 gün gecikmeli şekilde yanıt verdi.

'SENATO ULUSAL ARŞİVDEN KAYITLARI İSTESİN'

MSNBC kanalına açıklamasını yapan Demokrat Parti'nin ABD Başkanlığı için favori adayı, 27 yıl öncesine dayandırılan iddiayla ilgili "Doğru değil. Cinsel saldırı asla olmadı" dedi.

Biden, Ulusal Arşiv'den o dönemde asistanının suçlamada bulunup bulunmadığına dair hakkındaki kayıtları yayınlamasını talep etmesi için Senato'ya çağrı yaptı.

Demokrat Parti'nin 77 yaşındaki kıdemli ismi, kendisinin Senato dönemindeki belgelerinin Delaware Üniversitesi'ne bağışlandığını, henüz kamuya açılmadığını ve hakkında suçlama içermediğini sözlerine ekledi.

İLKİN 'UYGUNSUZ ŞEKİLDE DOKUNMAKLA' SUÇLAMIŞTI

Associated Press haber ajansına biri geçen yıl diğeri de geçen pazar günü olmak üzere iki kez mülakat veren Tara Reade, ilkinde Joe Biden’ı kendisine 'uygunsuz şekilde dokunmakla' suçlamış, ancak cinsel saldırı iddiasını gündeme getirmemişti.

Daha sonra 1993 yılı bahar aylarında Kongre’nin bodrum katında ofislerin bulunduğu yerde Biden’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren eski asistan, son birkaç hafta içinde çeşitli medya kuruluşlarına verdiği röportajlarda eski Başkan Yardımcısı'nın davranışlarının başlangıçta açıkladığından daha da öteye gittiğini savundu.

SUÇLAMALAR

Reade, Biden’ın Kongre binasının bodrum katında ofislerin bulunduğu yerde kendisini duvara yaslayıp eteğini kaldırarak parmaklarını cinsel organına soktuğunu ve parmaklarını kullandığını iddia ederek şöyle devam etti:

“Kulağıma fısıldayıp beni öpmeye çalışarak ‘Başka bir yere gitmek ister misin?’ diye sordu. Dur demek istediğimi hatırlıyorum ama bunu yüksek sesle mi söyledim ya da sadece aklımdan mı geçirdim bilmiyorum. O anda donmuştum."

Geri çekildiğinde Biden’ın şaşırarak kendisine “Hadi ama benden hoşlandığını duydum” dediğini ileri süren, olaya doğrudan tanık birisinin olup olmadığını bilmediğini söyleyen Reade, Biden’ın ekibindeki Marianne Baker, Dennis Toner, Ted Kaufman gibi yöneticilerle birkaç kez konuşarak cinsel saldırı değil ama cinsel taciz suçlamalarını gündeme getirdiğini, şeflerine şikayette bulunmasının ardından kendisine verilen görevlerin azaltıldığını ve en nihayetinde de Toner’ın kendisine bu işe uygun olmadığını söylediğini ve yeni bir iş bulması tavsiyesinde bulunduğunu anlattı.

Yanısıra Reade, Senato bünyesindeki personel ofisine yazılı bildirimde bulunduğunu, ancak kendisine bildirimin bir kopyasının verilmediğini ve Biden’ın Senato dosyalarının şu anda Delaware Üniversitesi’nde olması sebebiyle raporun kopyasını da alamadığını dile getirdi.

YALANLAMALAR

Ancak andığı kişilerden yalanlama geldi.

Marianne Baker "Joe Biden için çalıştığım 20 yıl boyunca bir kez bile Tara Reade’den ya da bir başkasından Biden’ın uygunsuz bir davranışta bulunduğunu ne duydum ne de gördüm. Nokta" derken, Dennis Toner ve Ted Kaufman da Reade’i hatırlamadıklarını, anlatılanların Biden’ın sergileyeceği türden davranışlar olmadığını savundu.

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