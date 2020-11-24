Başkanlık sistemini eleştiren AKP'li disipline sevk edildi

AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) bugün düzenlenen toplantısında, AKP'nin 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildiği açıklandı. Ancak Arslan'ın disipline sevki ile ilgili gerekçe açıklanmadı.

DW Türkçe'ye bilgi veren MYK üyesi ise Arslan'ın cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümediği, parlamenter sisteme geçişin kaçınılmaz olduğu şeklindeki görüşünün MYK'da "Kabul edilemez. Cumhur İttifakı'na zarar verecek her açıklama cezasız kalamaz" şeklinde değerlendirildiğini aktardı.

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DW Türkçe'nin ulaştığı Arslan ise kararla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kararı yeni duydum. Şu anda hiçbir şey diyemem. Gerekçesini de bilmiyorum. O nedenle herhangi bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum" dedi.

"Güçler ayrılığı diye bir şey kalmadı"

İhsan Arslan, kısa bir süre önce BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek "Bence bazılarımızı kabul etmiyoruz ama güçler ayrılığı diye bir şey kalmadı ülkede. Meclisin, yargının denetleme gücü ortadan kaldırılınca her şey bir tek insanın iki dudağı arasına sıkışmış oldu. Bu çok vahim bir durum" demişti.