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Başkanlık sistemini eleştiren AKP'li disipline sevk edildi

24.11.2020 21:40 | Son Güncelleme:
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Başkanlık sistemini eleştiren AKP'li disipline sevk edildi

Parlamenter sisteme geçişi savunan ve cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren AKP'nin eski Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan partisinin Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) bugün düzenlenen toplantısında, AKP'nin 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildiği açıklandı. Ancak Arslan'ın disipline sevki ile ilgili gerekçe açıklanmadı.

DW Türkçe'ye bilgi veren MYK üyesi ise Arslan'ın cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümediği, parlamenter sisteme geçişin kaçınılmaz olduğu şeklindeki görüşünün MYK'da "Kabul edilemez. Cumhur İttifakı'na zarar verecek her açıklama cezasız kalamaz" şeklinde değerlendirildiğini aktardı.

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DW Türkçe'nin ulaştığı Arslan ise kararla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kararı yeni duydum. Şu anda hiçbir şey diyemem. Gerekçesini de bilmiyorum. O nedenle herhangi bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum" dedi.

"Güçler ayrılığı diye bir şey kalmadı"

İhsan Arslan, kısa bir süre önce BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek "Bence bazılarımızı kabul etmiyoruz ama güçler ayrılığı diye bir şey kalmadı ülkede. Meclisin, yargının denetleme gücü ortadan kaldırılınca her şey bir tek insanın iki dudağı arasına sıkışmış oldu. Bu çok vahim bir durum" demişti.

Başkanlık sisteminin iyi sonuçlar vermediği görüşüne katıldığını belirten Arslan, "Amerika'da, Avrupa'da otokrat liderler arasında sayılıyor Cumhurbaşkanı. Bunun geri dönüşü mümkün mü?" sorusunu da Bu bir süreçtir. Liderlere bağlı değildir. Vatandaşın talep ve desteği sonucu da oluyor bu, durup dururken olmuyor seçimle oluyor bunlar. Ama bunun uzun süre devam etmesi beklenemez bana göre. Bence bu bir dönemdir, bu geçer. Geçtikten sonra Türkiye'de parlamenter sisteme geçişin ben çok uzak olmadığını düşünüyorum" yanıtını vermişti.

DW/HS,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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