Başkanlık Tartışması Siyaset ve Ekonomide Nasıl Yankılandı?

ABD’de başkan adaylarının ilk kez karşı karşıya geldiği tartışmada ele alınan seçim güvenliği konusu siyasi çevrelerde ve ekonomi cephesinde de yankı buldu. Televizyon tartışmasında adaylara “Seçim sonuçları doğrulanmadan zafer ilan etmeyeceğinizin sözünü veriyor musunuz ve destekçilerinize sokağa dökülmeme çağrısı yapacak mısınız?” sorusu yöneltildi. Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden bu konuda taahhüt verirken, Başkan Trump “Destekçilerime sandığa giderek çok dikkatli bir şekilde izlemeleri çağrısında bulunuyorum. Pusulaların manipüle edildiğini görürsem, bunu kabul edemem” yanıtını verdi. Bir kez daha posta yoluyla oy kullanılması sürecinde usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi. Posta yoluyla oy kullanılmasında usulsüzlükle ilgili bir delil olmadığını vurgulayan Joe Biden ise tartışmanın bu kısmında seçmenin iradesini kabul edeceğini söyledi, “(Trump da) kabul edecek. Neden biliyor musunuz? Tüm oylar sayılıp kazanan açıklandığında ve tüm oylar sayıldığında iş bitmiş olacak” dedi.

Pelosi: “Kim kazanırsa kazansın sonuçlara saygı gösterilecek” Adayların ilk tartışmasında seçmen iradesinin ve seçim güvenliğinin öne çıkmasının ardından Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi’den Cumhuriyetçi Başkan Trump’a sert tepki geldi. Pelosi, “Seçimlerimizin bütünlüğü korunmalı. Demokrat veya Cumhuriyetçi, kim kazanırsa kazansın sonuçlara saygı gösterilecek” ifadelerini kullandı. "Kaotik tartışma seçim sonuçlarında çekişme endişelerini artırdı" Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar da süreci dikkatle takip ediyor. Başkan adayları arasındaki kaotik olarak nitelenen münazaranın, tartışmalı bir seçim sonucunun olaylı bir iktidar devrine yol açabileceğine ilişkin endişeleri tırmandırdığı belirtiliyor. Global varlık portföy yöneticisi Hani Redha, “Adaylar arasındaki tartışma, seçim sonuçlarının çekişmeli olacağı ihtimaline dikkatleri yöneltti. Piyasa katılımcılarının bu konuyu fiyatlandırmaya devam etmesi ve seçim gününe ve sonrasına kadar dalgalanmayı arttırması olası’’ değerlendirmesinde bulundu.

ABD borsalarında televizyon tartışmasının ardından yüzde 1 oranında düşüş gözlemlendi, borsada gün içindeki kazanımlar bu düşüşle silindi. S&P 500 endeksindeki opsiyon işlemleri, yatırımcıların Kasım ve Aralık aylarında çalkantıya hazırlandıklarını gösteriyor. Bu durumun, Corona virüsü salgınından endişe duyan seçmenin posta yoluyla oy kullanmaya yönelmesi nedeniyle, kazananın açıklanmasının haftalar hatta aylar sürmesi olasılığından kaynaklandığı belirtiliyor. Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler’in Avrupa stratejisti Chris Bailey, “Özellikle ABD endekslerinde tartışma programı öncesi ve sonrasında meydana gelen değişime bakarsanız bu kaygıyı görürsünüz” sözleriyle değerlendirdi. Atlantik Sermaye Piyasaları’nda işlemlerden sorumlu direktör John Woolfitt, “Trump açık şekilde seçime itirazın zeminini hazırlıyor. Çoğu Amerikalı kendi seçim süreçlerini anlamıyor. Sonuçlar seçim gecesi resmi olarak açıklanmıyor. Gayriresmi şekilde basın tarafından sonuçlar yayınlanıyor. Başkan ya da onunla yarışan kişinin yenilgiyi kabul etmesi gerekiyor” sözleriyle değerlendirdi.