Başkanlık Tartışmasında Öne Çıkan Unsurlar

Amerikan televizyonlarında prime-time’da yayınlanan tartışmada iki aday ikiye bölünmüş ekranda zaman zaman aynı anda konuştu. Tartışmayı yöneten moderatör Chris Wallace, sık sık Başkan Trump’ı “Lütfen Başkan Yardımcısı’nın konuşmasına izin verin” diyerek uyardı. Tartışma sırasında Joe Biden, Trump’a “Susar mısın?” diye çıkıştı.

Adaylar sık sık birbirlerinin sözünü kesti Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump sık sık Demokrat rakibi Biden’ın ve moderatörün sözünü kesti. İki aday da birbirini sık sık böldüğü için kaotik bir televizyon tartışması oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden Salı gecesi, 3 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde ilk kez karşı karşıya geldi. 90 dakika süren ve Ohio eyaletindeki Case Western Reserve Üniversitesi’nde yapılan televizyon tartışmasını Fox News televizyonu sunucusu Chris Wallace yönetti. Başkan adaylarının karşı karşıya geldiği ilk televizyon tartışmasından öne çıkanları Amerika’nın Sesi derledi.

Televizyon tartışmasından yalnızca iki gün önce New York Times, işadamlığından övgüyle söz eden milyarder olan Trump’ın başkanlık seçimi için yarıştığı yıl olan 2016’da ve görevdeki ilk yılı olan 2017’de yalnızca 750 dolar federal gelir vergisi ödediğine ilişkin kapsamlı bir haber yayınlamıştı.

Trump ABD tarihinde son elli yıldır vergi beyannamesini açıklamayan ilk başkan.

Moderatör Chris Wallace’ın ne kadar federal gelir vergisi ödediğini sorması üzerine Trump milyonlarca dolar vergi ödediğini belirterek “Siz de göreceksiniz” dedi; ancak ayrıntı vermedi.

Televizyon tartışması öncesinde, New York Times’ın haberinin tartışmanın öne çıkan konularından biri olması bekleniyordu. Ancak Wallace, Joe Biden’a cevabını sorunca, ‘Vergi beyannamenizi bize gösterin’ diyerek hızlı bir şekilde Cumhuriyetçiler’in büyük şirketlere vergi avantajı sağlayan indirimleri iptal etme planlarına sözü getirdi.

Irkçılık tartışması ve şiddet

Wallace’ın belirlediği konu başlıklarından biri geçtiğimiz ay Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde yaşanan ırkçılık karşıtı protestolar ve şiddet olaylarıydı. Geçtiğimiz hafta FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri beyazların üstünlüğünü savunan grupların ABD’de gittikçe artan bir tehdit haline geldiği uyarısında bulunmuştu.