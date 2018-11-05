Başkasına ait arızalı otomobili onarıp kullanmış

Kahramanmaraş'ta başkasına ait arızalı otomobili onarıp, kullanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Mustafa Kamalak arızalan 46 AZ 408 plakalı otomobilini iki ay önce Menderes Mahallesi'nde park ederek ayrıldı. Kamalak, maddi durumu elverişli olmadığı için onarımını yapamadığı aracının dün park ettiği yerde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda Bazayıtlı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobili durdurdu, sürücü R.K'yi ise gözaltına aldı.

R.K'nin emniyetteki ifadesinde, uzun süredir park halinde olan otomobile yeni akü takıp çalıştırdığını ve günlük işlerinde kullandığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Otomobili teslim almaya gelen Mustafa Kamalak, gazetecilere, yaklaşık 2 ay önce arızalanması sonucu otomobilini mahalleye bıraktığını belirterek, "Dün aracımın yerinde olmadığını gördüm. Bunun üzerine 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbar ettim" dedi.

Aracının polislerce bulunduğunu ifade eden Kamalak, şüphelinin, aküsünü yenileyip egzozunu yaptırarak aracı kullandığını söyledi.

