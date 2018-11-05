HABER

Başkasına ait arızalı otomobili onarıp kullanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:35 | Son Güncelleme

Başkasına ait arızalı otomobili onarıp kullanmış

Kahramanmaraş'ta başkasına ait arızalı otomobili onarıp, kullanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Mustafa Kamalak arızalan 46 AZ 408 plakalı otomobilini iki ay önce Menderes Mahallesi'nde park ederek ayrıldı. Kamalak, maddi durumu elverişli olmadığı için onarımını yapamadığı aracının dün park ettiği yerde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda Bazayıtlı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobili durdurdu, sürücü R.K'yi ise gözaltına aldı.

R.K'nin emniyetteki ifadesinde, uzun süredir park halinde olan otomobile yeni akü takıp çalıştırdığını ve günlük işlerinde kullandığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Otomobili teslim almaya gelen Mustafa Kamalak, gazetecilere, yaklaşık 2 ay önce arızalanması sonucu otomobilini mahalleye bıraktığını belirterek, "Dün aracımın yerinde olmadığını gördüm. Bunun üzerine 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbar ettim" dedi.

Aracının polislerce bulunduğunu ifade eden Kamalak, şüphelinin, aküsünü yenileyip egzozunu yaptırarak aracı kullandığını söyledi.

PARTNERUçağın düşüşü anbean görüntülendiUçağın düşüşü anbean görüntülendi
CHP'li Çemişgezek Belediye Başkanı partisinden istifa ettiCHP'li Çemişgezek Belediye Başkanı partisinden istifa etti
AK Parti'de ilk gün 127 kişi başvuruda bulunduAK Parti'de ilk gün 127 kişi başvuruda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKÜ aldı arızalı hırsızlık Kahramanmaraş otomobil

En Çok Okunan Haberler

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.