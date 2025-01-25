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  4. Başkasına benzetildiği için defalarca kez bıçaklandı... Kan donduran olay kamerada!

Başkasına benzetildiği için defalarca kez bıçaklandı... Kan donduran olay kamerada!

25.01.2025 10:22
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İstanbul Bağcılar'da kan donduran bir cinayet işlendi. 27 yaşındaki Veysel Şirin, yolda yürürken başkasına benzetildiği için maske takan 3 kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Feci saldırı civardaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2'si cerrahi maske takan olan Suriye uyruklu 3 şüpheli, sokakta yürüyen Veysel Şirin'i alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları başka bir Suriyeli kişiye benzetti.

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BAŞKASINA BENZETTİKLERİ İÇİN ÖLDÜRDÜLER

Şüpheli 3 kişi, Şirin'e saldırarak, bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Veysel Şirin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları ile olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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DEHŞET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan bıçaklı saldırı, sokaktaki bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Görüntülerde 3 kişinin, bina trabzanlarına sıkıştırdıkları Veysel Şirin'i darp ettikleri, içlerinden birinin ise bıçakla Şirin'i yaraladığı anlar yer alıyor.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Bağcılar
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