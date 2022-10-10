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Başkasının IP adresini bulma işlemi adımları: Başkasının IP adresi nasıl bulunur?

10.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayardan, tabletten veya akıllı telefondan internete bağlanmanız için bir IP adresinizin olması gerekir. IP adresiniz cihazınızı her açtığınızda değişirken, modeminizin IP adresi her zaman aynı kalmaktadır. Kullanıcılar bazı durumlarda başkalarının IP adresini bulma yöntemlerine başvurabilir.

Başkasının IP adresini bulma işlemi adımları: Başkasının IP adresi nasıl bulunur?

İçindekiler

  • Başkasının IP Adresini Bulma
  • IP Adresi ile Hangi Bilgilere Ulaşılır?

Ip adresleri 0 ile 255 arasında, noktalar ile ayrılmış toplam 4 sayıdan oluşmaktadır. Belirli bir kullanıcıyı tanımlamak için bu adresler kullanılmaktadır. Bazı kullanıcılar, kendilerine gelen istenmeyen e-postaların sahiplerini veya sosyal medyada kötü yorum yapan kişilerin IP adreslerini bulmak isteyebilir. Bunun için birçok farklı yöntem kullanılır.

Başkasının IP Adresini Bulma

Başkalarının IP adresini öğrenmenin birçok yolu bulunmaktadır. IP adresinden kişiye ulaşma yöntemi biraz zor olabilir. Çünkü kablolu veya kablosuz tüm ağların IP adresleri sürekli değişmektedir. Bunun için daha kapsamlı yöntemlerden faydalanmak gerekebilir.

Windows işletim sistemine sahip cihazlarda komut istemi ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları uygulayarak IP adresini öğrenmek istediğiniz kişi veya kişilere ulaşabilmeniz mümkündür.

• Öncelikle “Windows + R” tuşlarına aynı anda basarak komut bölümünü açınız.
• Karşınıza açılan pencerede küçük bir arama çubuğu yer almaktadır. Bu arama çubuğuna “CMD” yazıp, ardından “enter” tuşuna basınız.
• Karşınıza komut ekranı açılacaktır. Bu ekrana “ping” ve IP adresini öğrenmek istediğiniz web sitesinin adresini yazınız. Ardından “enter” tuşuna tekrardan basınız. Karşınıza o web sitesinin IP adresi çıkacaktır.

Yukarıdaki yöntem dışında online IP adresi sorgulama yaparak da bir başkasının IP adresini öğrenebilmeniz mümkündür. Bunun için “Whatstheirip” online aracını kullanabilirsiniz. Bu siteye giriş yaptıktan sonra kendi e-posta adresinizi girip, bir bağlantı oluşturunuz. Ardından IP adresini öğrenmek istediğiniz kişiye e-posta aracılığı ile bu bağlantıyı gönderiniz. Kişinin e-posta adresini bilmeniz gerekmektedir. Kişi o bağlantıya tıkladığında IP adresi sizin e-postanıza gelecektir. Bu internet sitesi sizlere IP adresi ile ilgili birçok hizmeti sunmaktadır.

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IP Adresi ile Hangi Bilgilere Ulaşılır?

IP adresi sorgulama işlemi yaparak başkalarının birtakım bilgilerine ulaşabilmeniz mümkündür. IP adresinden yer tespiti mümkün mü? Çoğu kullanıcı, başkalarının IP adresi üzerinden açık ev adresine ulaşabileceğini sanmaktadır. IP adresi ile herhangi birinin ev adresine erişim sağlayabilmeniz mümkün değildir. Yalnızca kişinin yaşadığı ülkenin adını, şehrini, posta kodunu, saat dilimini ve internet servis sağlayıcısı (ISS) bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bu veriler çoğunlukla farklı şirketler tarafından herhangi bir PIv4 veya IPv6 adresinin kime ait olduğunu öğrenmek için kullanılmaktadır.

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