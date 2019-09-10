HABER

Başkaya'ya terör örgütü propagandasından hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Akademisyen Fikret Başkaya'ya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Akademisyen Fikret Başkaya'ya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Fikret Başkaya ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı.

Ardından söz verilen duruşma savcısı, bu aşamada dosyanın tamamlandığını belirterek esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.

Başkaya'nın sahibi olduğu internet sitesinde yazdığı "Asıl terör, devlet terörüdür" başlıklı yazıda PKK terör örgütünün propagandasını yaptığını belirten savcı, sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Başkaya, savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, savunmasını hazırlaması için sanığa ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Sinop'ta balık azlığı fiyatlara yansıdıSinop'ta balık azlığı fiyatlara yansıdı
Sokakta çalışan çocuklar Van'ın saklı cennetindeSokakta çalışan çocuklar Van'ın saklı cennetinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terör örgütü propagandası yapmak Akademisyen Fikret Başkaya Ankara Fikret Başkaya Sanık

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı çatışma!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında silah sesleri!

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Süleyman Turan'ın oynadığı 171 film

Çorlu'daki tren kazası davası gergin başladı

Türkiye'nin konuştuğu dava gergin başladı

Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı

Teslim olup her şeyi anlattı: İşkence, infaz...

On Numara sonuçları 9 Eylül: Büyük ikramiye 2’ye bölündü

Büyük ikramiye 2'ye bölündü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.