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  4. Başken'te cani baba dehşeti yaşattı! Rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti

Başken'te cani baba dehşeti yaşattı! Rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti

02.07.2024 21:07
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir baba çocuklarına dehşeti yaşattı. Cani baba, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Başken'te cani baba dehşeti yaşattı! Rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti

Başkent'te cani baba dehşeti yaşattı. Olay, Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki Kısacık Apartmanı'nda meydana geldi. Baba M.K., çocukları 14 yaşındaki Y.K. ve 11yaşındaki D.K.'yi tabancayla rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLARINI VURARAK ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ!

Baba M.K., bulundukları evde çocuklarını tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi. Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
M.K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Çankaya Ankara katliam
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