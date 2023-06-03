Başkent Ankara teyakkuza geçti: Mansur Yavaş, 'Yılın en yoğunu' diyerek duyurdu: Tüm izinler iptal edildi...

Ankara'da etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki yağışlar nedeniyle ilgili birimlerde tüm izinlerin kaldırıldığını duyurdu.

Yavaş, "Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır" dedi. "Değerli hemşehrilerim, Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır" ifadelerini kullanan Yavaş, "Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" dedi.

Değerli hemşehrilerim,



Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır.



Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek… https://t.co/RLtMElzzds — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 3, 2023

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