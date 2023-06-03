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Başkent Ankara teyakkuza geçti: Mansur Yavaş, 'Yılın en yoğunu' diyerek duyurdu: Tüm izinler iptal edildi...

03.06.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Ankara sular altında. Son dönemin en yoğun yağışı Ankara'da etkili olurken kentte alarm durumuna geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı açıklamasında tüm çalışanların izinlerinin kaldırıldığını duyurarak, "Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" dedi.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki yağışlar nedeniyle ilgili birimlerde tüm izinlerin kaldırıldığını duyurdu.

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Yavaş, "Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır" dedi. "Değerli hemşehrilerim, Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır" ifadelerini kullanan Yavaş, "Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" dedi.

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