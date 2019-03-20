HABER

Başkent Astana'nın ismi Nursultan olarak değiştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Başkent Astana'nın ismi Nursultan olarak değiştirilecek

Kazakistan Parlamentosu, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin ortak oturumunda milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkente eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isminin verilmesine ilişkin yasa tasarısını görüştü.

Milletvekilleri başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Nazarbayev'in isminin başkente verilmesini önermişti.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Uluslararası Sarıkamış Kupası tamamlandıUluslararası Sarıkamış Kupası tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Astana

En Çok Okunan Haberler

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Üzerinden 16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

Polisleri şaşırtan resim! İstanbul'daki operasyonda fark edildi

Polisleri şaşırtan resim! İstanbul'daki operasyonda fark edildi

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.