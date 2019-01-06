Başkent beyaza büründü -2

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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 19:16 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu sürdü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu sürdü. Etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapılmasına rağmen çok sayıda araç yolda kaldı. Özellikle Çankaya ve Keçiören'de ara sokaklarda rampa yukarı çıkmak zorunda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücülere mahallede kar topu oynayan çocuklar yardım etti. Bazı çocukların yolda kalan araçların ön kaputuna oturarak rampa yukarı çıkmasına yardım ettikleri görüldü. Yenimahalle Batıkent'te ise bir kişi sokak ortasında kayak yaptı.

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