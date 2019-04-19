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Başkent EDAŞ ile Ankara’da bin 500 öğrenci “Dünyanın enerjisini ben koruyorum” dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 15:53 | Son Güncelleme

Başkent EDAŞ, enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını desteklemek amacıyla 2010 yılından beri düzenlediği “Enerjimi Koruyorum Projesi" ile ilkokul çağındaki öğrenciler arasında enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmeye devam ediyor.Başkent EDAŞ, çocuklara enerji tasarrufunu eğlenceli ve öğretici bir yol ile anlatmaya devam ediyor.

Başkent EDAŞ, enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını desteklemek amacıyla 2010 yılından beri düzenlediği “Enerjimi Koruyorum Projesi" ile ilkokul çağındaki öğrenciler arasında enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmeye devam ediyor.
Başkent EDAŞ, çocuklara enerji tasarrufunu eğlenceli ve öğretici bir yol ile anlatmaya devam ediyor. “Enerjimi Koruyorum Projesi" kapsamında 7-11 yaş grubu ilkokul öğrencileri, bu yıl “Küsmesin Yıldızlar” isimli tiyatro oyunu ile enerji kaynaklarını kullanırken nasıl tasarruf edebileceklerine dair bilgi edindiler. Başkent EDAŞ çalışanlarının gönüllülük esasıyla oluşturduğu Enerjik Gönüller Programı kapsamında 16 gönüllü çalışanın da rol aldığı 17 ve 18 Nisan tarihlerindeki tiyatro gösterilerini toplam bin 500 öğrenci izledi.
“Dünyanın enerjisini ben koruyorum” sloganı ile 2010 yılından bu yana devam eden proje kapsamında bugüne kadar 330 gönüllü çalışanın verdiği eğitimler ile 550 okulda 250 binden fazla ilkokul öğrencisi enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilgilendirildi. “Enerjimi Koruyorum Projesi" 2018 yılında dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından olan ve “Kalbi olan şirketler” sloganıyla düzenlenen International CSR Excellence Awards “En İyi Enerji Yönetimi Ödülü”nün yanı sıra yine 2018 yılında “Altın Pusula Ödülü”ne layık görüldü.

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