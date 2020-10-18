Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu yaşamı etkiledi. Şehir merkezinde etkili olan fırtına ve dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Eskişehir yolunda doluya yakalanan sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti. Bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar kısa sürede beyaza büründü, cadde ve sokaklar su ile doldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tüm önlemlerini alındığını duyurdu.

2 BİNANIN ÇATISI UÇTU

Ankara'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle Mamak ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'ndeki Kartal Sitesinde bulunan 17 katlı iki binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar, yola ve sitenin otoparkına düştü. Bu sırada yoldan geçen site sakini Zuhal Köroğlu, çatıdan kopan parçaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Köroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca site otoparkında bulunan 2 araç da çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri de bölgede incelemede bulundu.

