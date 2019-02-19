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Başkent İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projesiyle yeşillenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

TOKİ tarafından Ankara’da yapılacak İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projesinin ihalesi yapıldı.

TOKİ tarafından Ankara’da yapılacak İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projesinin ihalesi yapıldı. İhaleyi kazanan firmanın 17 ay içerisinde projeyi tamamlayacağı açıklandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) içerisinde yeşil alanların, bisiklet yollarının, hobi bahçelerinin ve çocuk oyun alanlarının olacağı Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’nin ihalesi dün yapıldı. İhaleye 12 firma katıldı. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ihaleyi kazanan firma projenin inşaatına başlayacak ve 17 ay içerisinde tamamlayacak.
Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projesinin ilk etabı toplam 193 bin metrekare olacak. Bitki ve peyzajı başkente yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.
Sahip olduğu güçlü ekoloji altyapısıyla yeni bir sosyal alan olacak Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, Eymir Gölü’nün alt kotundan başlayıp Çankaya-Mamak viyadüğüne kadar uzanıyor.
Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’ne birkaç kapıdan giriş yapılabilecek. Millet bahçesi içerisinde bisiklet kiralama noktaları, gözlem kulesi, kafeteryalar yer alacak. Ayrıca, proje içerisinde Tarım Müzesi ve Pony Park, açık spor alanları, Minigolf-Bocce kiralama, amfi tiyatro, gölet, etkinlik köprüsü, Demokrasi Müzesi, buz pisti olacak.
Yaklaşık 2 bin ağacın olacağı projede, 4 bin 628 araç kapasiteli otopark alanı da bulunacak.

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