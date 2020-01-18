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  4. Başkent metrosunun "sevimli" güvenlikçileri

Başkent metrosunun "sevimli" güvenlikçileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Ankara metrosunun güvenliğini sağlayan "Endo" ve "Rio" isimli K-9 köpekleri, yolculara güven ve huzur verirken hayvan sevgisi de aşılıyor - Metroda, taşkınlık yapan, yolculara rahatsızlık veren ve maddi zarara neden olanları özel komutlarla yakalayan K-9 köpekleri, caydırıcı özellikleriyle de çıkabilecek olayların önüne geçiyor - EGO Genel Müdürlüğü Güvenlik İşletmeleri Yöneticisi Mustafa Başaran: - "Köpeklerimizde kabiliyet başarısı olmazsa göreve çıkarmıyoruz. Misafirlerimizin güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak ilk hedefimiz. Bunlar bizim kadrolu köpeklerimiz"

ÖMER OLCAY - Ankara Büyükşehir Belediyesinin metro istasyonlarında güvenliği sağlamak için görev yapan kadrolu K-9 köpekleri, sevimlilikleriyle insanlara hayvan sevgisi aşılarken, huzuru bozmaya yönelik davranışta bulunanlara göz açtırmıyor.

Ankara Metrosu Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünün Macunköy'deki bakım onarım merkezinde, toplumsal amaçlı özel güvenlik eğitimleri kapsamında, merdivenden yüksek atlamaya ve denge tahtasına kadar birçok eğitim aracının bulunduğu alandaki testlerden başarıyla geçen K-9 köpekleri, görevlerine başlıyor.

Metroda, taşkınlık yapan, yolculara rahatsızlık veren ve maddi zararlara neden olabilecek şahısları özel komutlarla yakalayan K-9 köpekleri, caydırıcı özellikleriyle maçlardan sonra, gösterilerde ve benzeri durumlarda olayların çıkmasını engelliyor.

Eğiticilerinin nezaretinde istasyonlar arasında devriyeye çıkan "Endo" 8, "Rio" ise 6 yıldır metroda güvenliği sağlıyor.

AA muhabirine K-9 köpekleri hakkında bilgi veren EGO Genel Müdürlüğü Güvenlik İşletmeleri Yöneticisi Mustafa Başaran, 2006'dan itibaren metrolarda güvenlik ve asayişi sağlamak için K-9 köpeklerinden yardım aldıklarını söyledi.

Köpeklerin mesaiye başlamadan önce eğiticileriyle taktiksel çalışmalarda bulunduğunu belirten Başaran, "Oyun olarak başladığımız eğitimleri, metrolarda görev olarak tamamlıyoruz. Köpeklerin periyodik bakım ve yeme alışkanlıkları konusunda veterinerlerden destek alıyoruz. Köpeklerimizin ağzı görev başında her zaman maskelidir." bilgisini verdi.

- "Köpek sayısını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor"

Başaran, köpeklerin insanlara davranış şekli konusunda çeşitli eğitimlerden geçtiğine dikkati çekti.

Geçmiş yıllarda görev yapan iki K-9 köpeğinin emekli olduğunu bildiren Başaran, Ankaralıların metrolarda güvenli yolculuk yapmaları için eğitimli köpek sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Başaran, "Şu anda 6 yavru köpeğimiz var. Onlara eğitim veriyoruz. Köpeklerimizde kabiliyet başarısı olmazsa göreve çıkarmıyoruz. Misafirlerimizin güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak ilk hedefimiz. Bunlar bizim kadrolu köpeklerimiz. Hem köpeklerimiz hem de bakıcı arkadaşlarımız tamamen sertifikalarını almış, göreve hazır durumdadır." ifadelerini kullandı.

- "Endo'dan ayrı kaldığımda üzülüyorum"

Endo'nun 6 yıldır eğitmenliğini üstlenen İsmail Kılıç ise köpeğin sosyal bir kişiliğe sahip olması nedeniyle eğitimlerin eğlenceli geçtiğini anlattı.

Endo ile arkadaşlık kurduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Çok yetenekli bir köpek. Metroya girdiğimiz ilk andan itibaren insanların bize olumlu bakışlarını görüyorum. Kötü düşünceli vatandaşlar, bizi görünce bir kere daha düşünüyor. Vatandaşlar onu çok seviyor. Endo bizim dikkatimizi de artırıyor ve üstün yetenekleriyle bize çok faydalı oluyor. Endo'dan ayrı kaldığımda üzülüyorum. Benim yanımda emekli olacak. Oynuyoruz ve görevimizi de çok ciddiyetle yapıyoruz."

- "Sıcakkanlılıklarıyla stresimizi de alıyorlar"

Yolculardan Büşra Yıldırım da metrodaki köpekler sayesinde kendini güvende hissettiğini ifade ederek, "Onları severek günün stresini atarken, aynı zamanda güvenliğimizin de üst seviyelerde olduğunu görüyorum. Sıcakkanlılıklarıyla stresimizi de alıyorlar. Burada olmalarından çok memnunum." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi asayiş Başkent EGO Genel Müdürlüğü Endo k-9 köpeği metro rio

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