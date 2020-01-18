Başkent metrosunun "sevimli" güvenlikçileri

Ankara Metrosu Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünün Macunköy'deki bakım onarım merkezinde, toplumsal amaçlı özel güvenlik eğitimleri kapsamında, merdivenden yüksek atlamaya ve denge tahtasına kadar birçok eğitim aracının bulunduğu alandaki testlerden başarıyla geçen K-9 köpekleri, görevlerine başlıyor.

Başaran, "Şu anda 6 yavru köpeğimiz var. Onlara eğitim veriyoruz. Köpeklerimizde kabiliyet başarısı olmazsa göreve çıkarmıyoruz. Misafirlerimizin güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak ilk hedefimiz. Bunlar bizim kadrolu köpeklerimiz. Hem köpeklerimiz hem de bakıcı arkadaşlarımız tamamen sertifikalarını almış, göreve hazır durumdadır." ifadelerini kullandı.

Köpeklerin mesaiye başlamadan önce eğiticileriyle taktiksel çalışmalarda bulunduğunu belirten Başaran, "Oyun olarak başladığımız eğitimleri, metrolarda görev olarak tamamlıyoruz. Köpeklerin periyodik bakım ve yeme alışkanlıkları konusunda veterinerlerden destek alıyoruz. Köpeklerimizin ağzı görev başında her zaman maskelidir." bilgisini verdi.

- "Endo'dan ayrı kaldığımda üzülüyorum"

Endo'nun 6 yıldır eğitmenliğini üstlenen İsmail Kılıç ise köpeğin sosyal bir kişiliğe sahip olması nedeniyle eğitimlerin eğlenceli geçtiğini anlattı.

Endo ile arkadaşlık kurduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Çok yetenekli bir köpek. Metroya girdiğimiz ilk andan itibaren insanların bize olumlu bakışlarını görüyorum. Kötü düşünceli vatandaşlar, bizi görünce bir kere daha düşünüyor. Vatandaşlar onu çok seviyor. Endo bizim dikkatimizi de artırıyor ve üstün yetenekleriyle bize çok faydalı oluyor. Endo'dan ayrı kaldığımda üzülüyorum. Benim yanımda emekli olacak. Oynuyoruz ve görevimizi de çok ciddiyetle yapıyoruz."

- "Sıcakkanlılıklarıyla stresimizi de alıyorlar"

Yolculardan Büşra Yıldırım da metrodaki köpekler sayesinde kendini güvende hissettiğini ifade ederek, "Onları severek günün stresini atarken, aynı zamanda güvenliğimizin de üst seviyelerde olduğunu görüyorum. Sıcakkanlılıklarıyla stresimizi de alıyorlar. Burada olmalarından çok memnunum." dedi.

