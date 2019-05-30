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Başkent mis gibi kokuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı peyzaj çalışmalarıyla Başkent’in dört bir yanını nakış nakış işleyerek, çiçeklerle güzelleştirmeye devam ediyor.Her mevsim iklim şartlarına uygun çiçekler ve bitkilerle Başkenti donatarak, kentin güzelliğine güzellik katan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, rekreasyon alanları, parklar ve mezarlıklar başta olmak üzere kavşak, bulvar, cadde ve refüjleri de rengarenk çiçeklerle süslüyor.Yol boyu gül kokusuİlkbahar aylarında çiçek dikimi ve yeşil alan çalışmalarını hızlandıran ve şehri önce hercai menekşelerle donatan Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemesini yaz aylarında da mevsimine uygun çiçek ve bitkilerle gerçekleştiriyor.Ekipler birbirinden farklı çevre düzenlemeleriyle dikkat çeken peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürürken, son günlerde ana yollarda açan güllerin kokusu da adeta şehre yayılıyor.Renk cümbüşü çiçeklerHer gün binlerce Başkentlinin kullandığı Bilkent Kavşağı, Samsun, İstanbul ve Konya Yolu başta olmak üzere ana yol ve arterlerdeki orta refüjlerde boydan boya rengarenk güllerin açtığı Ankara’da sürücüler de gül kokuları eşliğinde seyahat etmenin keyfine varıyor.Binlerce çiçeği toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yaz çiçekleri arasında özellikle gül, top kadife ve petunya gibi sıcaklara dayanıklı çiçekleri ekerek, Başkentliler kadar yerli ve yabancı turistler için de adeta görsel bir şölen sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı peyzaj çalışmalarıyla Başkent’in dört bir yanını nakış nakış işleyerek, çiçeklerle güzelleştirmeye devam ediyor.
Her mevsim iklim şartlarına uygun çiçekler ve bitkilerle Başkenti donatarak, kentin güzelliğine güzellik katan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, rekreasyon alanları, parklar ve mezarlıklar başta olmak üzere kavşak, bulvar, cadde ve refüjleri de rengarenk çiçeklerle süslüyor.
Yol boyu gül kokusu
İlkbahar aylarında çiçek dikimi ve yeşil alan çalışmalarını hızlandıran ve şehri önce hercai menekşelerle donatan Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemesini yaz aylarında da mevsimine uygun çiçek ve bitkilerle gerçekleştiriyor.
Ekipler birbirinden farklı çevre düzenlemeleriyle dikkat çeken peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürürken, son günlerde ana yollarda açan güllerin kokusu da adeta şehre yayılıyor.
Renk cümbüşü çiçekler
Her gün binlerce Başkentlinin kullandığı Bilkent Kavşağı, Samsun, İstanbul ve Konya Yolu başta olmak üzere ana yol ve arterlerdeki orta refüjlerde boydan boya rengarenk güllerin açtığı Ankara’da sürücüler de gül kokuları eşliğinde seyahat etmenin keyfine varıyor.
Binlerce çiçeği toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yaz çiçekleri arasında özellikle gül, top kadife ve petunya gibi sıcaklara dayanıklı çiçekleri ekerek, Başkentliler kadar yerli ve yabancı turistler için de adeta görsel bir şölen sunuyor.

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor

Başkent mis gibi kokuyor
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