Başkent otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 46 ayrı lokasyon ve 100’e yakın noktada başlattığı ücretsiz wi-fi uygulamasını şimdi de EGO otobüslerine taşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, akıllı kent yönetimi konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını ve bu kapsamda Başkent’in birçok meydan ve parklarına yerleştirilen ücretsiz w-fi hizmeti ile toplu taşımada şarj cihazlarının takılmasının ardından şimdi de EGO otobüslerinde ücretsiz wi-fi hizmetini Başkentlilerle buluşturduklarını açıkladı. Akıllı kent yönetim sistemini daha da geliştirerek şehre entegre etmeye çalıştıklarının altını çizen Tuna, ilk etapta Beytepe Metro İstasyonu-Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü arasında hizmet veren EGO ring otobüslerinde wi-fi pilot uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Toplu taşımada da ücretsiz internet

Gençlerden toplu taşıma araçlarında da ücretsiz wi-fi konusunda yoğun talep gelmesi üzerine teknik çalışmaları başlattıklarını belirten Tuna, “Ortak akılla kenti yönetme ilkemiz doğrultusunda gerek gençlerimizi, gerekse tüm vatandaşlarımızı dinliyoruz. Başkentlilerin memnuniyeti ve tabii ki mutluluğu bizim için hem çok önemli hem de çok değerli. Bu nedenle şehrimizde teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ücretsiz wi-fi uygulamasını özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı Hacettepe Üniversitesi bölgesinde hizmet veren ring otobüslerinde başlattıklarını ifade eden Tuna, önümüzdeki süreçte bu uygulamayı tüm otobüslerde yaygınlaştırmayı planladıklarını söyledi.