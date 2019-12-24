Başkent polisi alarma geçti! Uzun namlulu tüfek ve tabancayı yola düşürdü!

Ankara’nın Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli olarak gördüğü ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak Siteler istikametine kaçan otomobilin peşine düşen polis ekipleri, Plevne Caddesi yakınlarında bir kişinin araçtan inerek elinde uzun namlulu silahla kaçmaya başladığını gördü.

Bunun üzerine kaçan kişinin peşinden koşan polis ekipleri, şüphelinin kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile tabancayı düşürdüğünü fark etti.

Kaçarak izini kaybettiren şüpheli, daha sonra düşürdüğü silahları almak için geri döndüğünde polis ekiplerinin olay yerinde olduğunu fark ederek ticari taksiye binmeye çalıştı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, şüphelinin kayıplara karıştığı bölgenin etrafını sardı. Eşgali belirlenen kişiyi ticari taksiye binerek kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalayan ekipler, olay yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde de şüphelinin indiği otomobili, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde durdurdu.

Ekipler, kaçan otomobil sürücüsünü, silahları düşüren şahsı ve ticari taksi sürücünü gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (İHA)

