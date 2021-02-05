Başkent polisi kredi dolandırıcılarının foyasını ortaya çıkardı

Ankara’da kredi notundan dolayı bankadan kredi çekemeyen kişilere kendilerini Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) danışmanı olarak tanıtarak tefecilik yapan 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı şüphelilerin “Jet Kredi” ismiyle faaliyet gösteren bir iş yerinde BDDK danışmanı olarak kendilerini tanıtıp kredi ihtiyacı olanlara kredi çıkmasını sağladıkları, kredi çekemeyenlere de sözleşme yaparak senet imzalattıkları belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin geçmişe dönük şirket kurup sahte vergi yoklama fişleri oluşturarak bankaları yanıltmak suretiyle kredi çıkmasını sağladığı, çıkan kredilerin yüzde 25’ini kendilerinin aldığı tespit edildi. Dolandırıcılık ve tefecilik yaptığı tespit edilen 23 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık suçunda kullanılan çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirilirdi.

Yakalanan 20 şüphelinin arasında suç örgütü lideri Kadir Ç. ile örgütün önemli isimlerinden Nur Yağmur B, Seher M, Halil İbrahim Y, İsmail C, Çetin Ö, Turgay Z, Vedat E. ve 2 banka çalışanının da olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

