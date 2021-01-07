Başkent Polisinden 68 Tutuklama

Başkent Washington Polis Teşkilatı Şefi Robert Contee, gösterilerde 60’ı erkek, 8’i kadın toplam 68 kişiyi Kongre binasına girilmesi ile bağlantılı olarak tutukladıklarını bildirdi. Bunlardan 26’sının tutuklanma nedeninin Kongre’ye yasa dışı şekilde girme ve sokağa çıkma yasağının işgali olduğunu kaydetti. Kongre’ye yasadışı şekilde girmek suçundan yapılan tutuklamaların hepsinin akşam 6.00’dan sonra yapıldığını belirten Contee, bunun nedeni olarak polisin önce Kongre binasında kontrolu sağlamaya çalışmasını, tutuklamaları daha sonra yapmasını gösterdi. Contee ‘‘Aksi halde çok daha fazla kişi zarar görürdü’’ dedi. Contee, ‘‘Hala bu vahşi çetenin her bir üyesinin kimliklerinin belirlenmesi ve eylemlerinden sorumlu tutulması için yapılacak çok önemli işlerimiz var’’ dedi. Polis şefi, başkent sakinlerinden ellerinde olayla ilgili görselleri ve bilgileri yerel polis yetkilileriyle paylaşmalarını istedi ve şimdiden bu şekilde çok önemli istihbarat topladıklarını kaydetti. Contee Başkentte Kongre’nin önündeki ulusal park alanında polis varlığının ve trafikte aksamaların devam edeceği uyarısında da bulundu.

Kongre binasında hayatını kaybeden kadının kimliği açıklandı Contee, Kongre içinde ve çevresinde yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin kimliklerini de açıkladı. Kongre binasında polis tarafından vurularak öldürülen kadının kimliğini Maryland eyaletinin Huntington kentinden 35 yaşındaki Ashli Babbitt olarak açıklayan Contee, bu kişinin Temsilciler Meclisi Salonu’na girmeye çalışırken, lobi alanında bir polis memuru tarafından vurulduğunu doğruladı ve hemen hastaneye kaldırıldığını söyledi. Babbitt’in eski bir Hava Kuvvetleri çalışanı olduğu da doğrulandı. ABD basınında, bu kişinin sosyal medya hesaplarına bakıldığında Başkan Trump’ın sadık bir destekçisi olduğu ve Trump tarafından desteklenen komplo teorilerinin etkisi altında kaldığı değerlendirmeleri yer aldı. Babbitt’in Kongre’deki olaylardan bir gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımında ‘‘Bizi hiçbir şey durduramaz. Deneyebilirler ama fırtına artık geldi ve 24 saatten kısa sürede başkenti saracak’’ yazdığı görüldü.