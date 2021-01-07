Başkent Polisinden 68 Tutuklama

Başkent Washington Polis Teşkilatı Şefi Robert Contee, gösterilerde 60’ı erkek, 8’i kadın toplam 68 kişiyi Kongre binasına girilmesi ile bağlantılı olarak tutukladıklarını bildirdi. Bunlardan 26’sının tutuklanma nedeninin Kongre’ye yasa dışı şekilde girme ve sokağa çıkma yasağının işgali olduğunu kaydetti. Kongre’ye yasadışı şekilde girmek suçundan yapılan tutuklamaların hepsinin akşam 6.00’dan sonra yapıldığını belirten Contee, bunun nedeni olarak polisin önce Kongre binasında kontrolu sağlamaya çalışmasını, tutuklamaları daha sonra yapmasını gösterdi. Contee ‘‘Aksi halde çok daha fazla kişi zarar görürdü’’ dedi.
Contee, ‘‘Hala bu vahşi çetenin her bir üyesinin kimliklerinin belirlenmesi ve eylemlerinden sorumlu tutulması için yapılacak çok önemli işlerimiz var’’ dedi. Polis şefi, başkent sakinlerinden ellerinde olayla ilgili görselleri ve bilgileri yerel polis yetkilileriyle paylaşmalarını istedi ve şimdiden bu şekilde çok önemli istihbarat topladıklarını kaydetti. Contee Başkentte Kongre’nin önündeki ulusal park alanında polis varlığının ve trafikte aksamaların devam edeceği uyarısında da bulundu.
Kongre binasında hayatını kaybeden kadının kimliği açıklandı
Contee, Kongre içinde ve çevresinde yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin kimliklerini de açıkladı. Kongre binasında polis tarafından vurularak öldürülen kadının kimliğini Maryland eyaletinin Huntington kentinden 35 yaşındaki Ashli Babbitt olarak açıklayan Contee, bu kişinin Temsilciler Meclisi Salonu’na girmeye çalışırken, lobi alanında bir polis memuru tarafından vurulduğunu doğruladı ve hemen hastaneye kaldırıldığını söyledi. Babbitt’in eski bir Hava Kuvvetleri çalışanı olduğu da doğrulandı.
ABD basınında, bu kişinin sosyal medya hesaplarına bakıldığında Başkan Trump’ın sadık bir destekçisi olduğu ve Trump tarafından desteklenen komplo teorilerinin etkisi altında kaldığı değerlendirmeleri yer aldı.
Babbitt’in Kongre’deki olaylardan bir gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımında ‘‘Bizi hiçbir şey durduramaz. Deneyebilirler ama fırtına artık geldi ve 24 saatten kısa sürede başkenti saracak’’ yazdığı görüldü.
Ayrıca polis şefi, Kongre civarındaki protestolarda bir kadın ve iki erkeğin de başka sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini; hayatını kaybeden erkeklerin 50 ve 55 yaşlarında, hayatını kaybeden kadınınsa 34 yaşında olduğunu belirtti. Toplam 56 polis memurunun ise yaralandığı açıklandı.
Bowser: ‘‘Başkan’ın ülkemize ve demokrasimize yaptıklarından üzgünüm’’
Başkent Washington’un Belediye Başkanı Muriel Bowser’a Kongre polisinin görevini yapmakta yetersiz kalıp kalmadığı ve başkent polisinin göstericilerin Kongre’ye girişine izin verdiği şeklinde sosyal medyada yer alan görüntüler soruldu. Bowser bu konuların soruşturmaya tabii olduğunu söyleyerek açıklama yapmadı.
Bowser ‘‘Bu Başkan’ın ülkemize ve demokrasimize yaptıklarından çok üzgünüm, ancak kendimi duygularıma kaptırmamalıyım. Bu olanların bir daha tekrarlanmaması için yapmamız gereken çok iş var’’ dedi.
3 Kasım seçimlerinin kazananı Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreniyle görevi Donald Trump’tan devralması sırasında yaşanabilecek olaylardan endişe duyup duymadığı sorulduğundaysa Bowser, ‘‘20 Ocak’tan ve 20 Ocak’a kadar geçecek süre boyunca yaşanabileceklerden endişeliyiz’’ yanıtını verdi.
Ancak esas kaygının bunun Amerika’nın yeni normali haline gelmesi olduğunu söyleyen Bowser, bundan böyle başkaldırıya dönüşebilecek protesto gösterilerine müdahale edecek şekilde asayiş birimlerinin yeniden düzenlenmesinin gerekebileceğine dikkat çekti.