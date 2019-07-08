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Başkent polisinden "Dalavereciler" çetesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 03:59 | Son Güncelleme

Ankara'da çaldıkları otomobillerle iş yerlerinden hırsızlık yapan ve kendilerine "Dalavereciler" adı veren çete üyeleri, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı - Çok sayıda sabıka kaydı bulunan ve bir çok suçtan arandığı belirlenen çete üyelerinin 7 otomobil hırsızlığı, 14 iş yerinden hırsızlık ve bir araçtan plaka hırsızlığı ile kasten silahla yaralama olmak üzere toplam 23 olaya karıştıkları tespit edildi - Adliyeye sevk edilen "Ayyaş" lakaplı çete lideri birlikte 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara'da çaldıkları otomobillerle iş yerlerinden hırsızlık yapan çetenin 5 üyesi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Başkent genelinde çalıntı otomobillerle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarını mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Kendilerine "Dalavereciler" adı veren çete üyelerine yönelik iki ayrı operasyon düzenleyen polis ekipleri, "Ayyaş" lakaplı çete lideri Taner Ç. ile çete üyeleri B.G, S.F.A. ve F. K'yi yakaladı.

Çete üyelerinin çeşitli tarihlerde 7 otomobil hırsızlığı, 14 iş yerinden hırsızlık, bir otomobilden plaka hırsızlığı ve bir kasten silahla yaralama olmak üzere toplam 23 olaya karıştıkları tespit edildi.

Suça sürüklenen çocuklardan olduğu belirlenen B.G'nin evinde yapılan aramada ise hırsızlık olaylarında giydiği değerlendirilen kıyafet ve aksesuarlarla, çalıntı olabileceği değerlendirilen 7 bilezik, 3 yüzük, bir çift küpe ve bir kol saati bulunarak bunlara el konuldu.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin araçların kapılarını zorlayarak düz kontak yapmak suretiyle çaldıkları, bu otomobillerle iş yerlerinden çok sayıda cep telefonu ve televizyon gibi eşyaları çaldıktan sonra aracı gelişi güzel terk ettikleri, çaldıkları malzemeleri ise "ikinci el alım satım" adı altında iş yapan, akrabalar V.Y. ve E.A'ya değerinin altında sattıkları ve onların da bunları legal görünümde piyasaya sürdüğü belirlendi.

Bunun üzerine V.Y. de polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları otomobiller, iş yerlerinden çaldıkları malzemeler ve iş yerlerinin camlarını kırmaları neticesinde yaklaşık 400 bin lira maddi zarara neden oldukları tespit edildi.

- Çete üyelerinin çok sayıda suç kaydı var

Çete lideri Taner Ç'nin 16'sı hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 23 ayrı suç kaydının bulunduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, S.F.A'nın 11'i hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 16 ayrı suç kaydının olduğu, F.K'nin 14'ü hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 54 ayrı suç kaydının olduğu ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması ile göçmen kaçakçılığı suçlarından arandığı, V.Y'nin ise 32'si hırsızlık olmak üzere 44 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

- "Suça sürüklenen çocuk" cezaevi firarisi çıktı

Suça sürüklenen çete üyesi çocuklardan B.G'nin cezaevi firarisi olduğu ve 23 yıl kesilmiş cezasının bulunduğunu tespit edilirken, ayrıca 26'sı hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 31 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

- "Ayyaş" ve 2 çete üyesi cezaevine gönderildi

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden "Ayyaş" lakaplı çete lideri Taner Ç. ile birlikte B.G. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyesi S.F.A. ile V.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devem ettiği öğrenildi.

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Ankara hırsızlık operasyon polis

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